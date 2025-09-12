search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 12:26
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

12.09.2025 09:29

Μάργκο Ρόμπι: Έλαμψε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας – Το διάφανο φόρεμα Armani που «μαγνήτισε» τα βλέμματα (Videos/Photos)

12.09.2025 09:29
margot-robbie-new

Απαστράπτουσα και εκθαμβωτική εμφανίστηκε η Μάργκο Ρόμπι στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας με συμπρωταγωνιστή της τον Κόλιν Φάρελ στο Λονδίνο.

Η 35χρονη ηθοποιός μαγνήτισε τα βλέμματα φορώντας ένα εντυπωσιακό, διαφανές φόρεμα από την κολεξιόν υψηλής ραπτικής SS25 του Armani Privé, το οποίο ήταν περίτεχνα διακοσμημένο με κρύσταλλα, παγιέτες και πούλιες.

Άκρως εφαρμοστό και με ένα βαθύ άνοιγμα στην πλάτη, το φόρεμα ανέδειξε την αψεγάδιαστη σιλουέτα της Μάργκοτ Ρόμπι, με τα βρετανικά και διεθνή μέσα να την αποθεώνουν, χαρακτηρίζοντας την εμφάνισή της «μαγνητική» και «εκθαμβωτική».

Η ίδια περπάτησε στο κόκκινο χαλί με χάρη και αυτοπεποίθηση με τα φλας των φωτογράφων να παίρνουν «φωτιά»!

Η ταινία «A Big Bold Beautiful Journey» αφηγείται την ιστορία της Sarah (Μάργκο Ρόμπι) και του David (Κόλιν Φάρελ), οι οποίοι γνωρίζονται στον γάμο ενός κοινού φίλου και σύντομα παρασύρονται σε μια εξωπραγματική περιπέτεια για να ξαναζήσουν μαζί τα σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος τους.

Η Sony Pictures κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας τον Ιούνιο, ενώ ηπρεμιέρα στους κινηματογράφους έχει προγραμματιστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου.

