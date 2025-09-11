search
Η Τζίτζι Χαντίντ έκανε μαθήματα φωνητικής για τον ρόλο της Ραπουνζέλ

11.09.2025 21:35
gigi-hadid

Η Τζίτζι Χαντίντ αποκάλυψε ότι πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της Ραπουνζέλ στο προτεινόμενο remake της ταινίας «Tangled» προτού το πρότζεκτ ακυρωθεί.

Σε νέα συνέντευξη, η Τζίτζι Χαντίντ δήλωσε ότι είναι «πραγματικά περήφανη» για το πώς εξελίχθηκε η οντισιόν της.

Μαζί με την Κένταλ Τζένερ, η Χαντίντ φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τεύχους Οκτωβρίου της Vogue και στη συνέντευξή της στο περιοδικό αναφέρθηκε στην προετοιμασία που έκανε.

Το μοντέλο δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην υποκριτική, αλλά έχει εμφανιστεί σε πολλά μουσικά βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των «Bad Blood» της Τέιλορ Σουίφτ το 2015 και «Pillowtalk» του Ζέιν Μάλικ το 2016, και είχε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Ocean’s 8».

«Είμαι πραγματικά περήφανη για την οντισιόν. Το τραγούδι… ήξερα ότι θα προχωρούσαν με μια πραγματική τραγουδίστρια, αλλά θα σας δείξω τη σκηνή της οντισιόν μου αργότερα» είπε στη συνάδελφό της Κάιλι Τζένερ προσθέτοντας ότι έκανε μαθήματα φωνητικής κατά τη διάρκεια του Μήνα Μόδας για να προετοιμαστεί.

Η ταινία κινουμένων σχεδίων, στην οποία η Μάντι Μουρ δάνεισε τη φωνή της στη «Rapunzel» βασίστηκε χαλαρά στο ομότιτλο παραμύθι των Αδελφών Γκριμ.

Γυρισμένη με προϋπολογισμό 260 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία κινουμένων σχεδίων «Tangled» είχε συνολικά έσοδα 592,5 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και συγκέντρωσε θετικές κριτικές από κριτικούς και κοινό.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ανακοινώθηκε ότι το live-action remake του «Tangled» βρισκόταν σε εξέλιξη. Ωστόσο, η Disney φέρεται να σταμάτησε τη συγκεκριμένη εκδοχή της ταινίας τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, μετά την απογοητευτική εισπρακτική απόδοση του remake μεγάλου προϋπολογισμού «Snow White» με πρωταγωνίστριες τις Ρέιτσελ Ζέγκλερ και Γκαλ Γκαντότ.

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

