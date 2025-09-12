Λένα Διβάνη: «Θα έπρεπε να ελέγχονται πρώτα όσοι θέλουν να γίνουν γονείς» (Video)

Στην απώλεια της μητέρας της από τη νόσο Αλτσχάιμερ αναφέρθηκε η Λένα Διβάνη, επισημαίνοντας ότι η ασθένεια αυτή είναι φρικτή καθώς βλέπεις τον άνθρωπό σου να να αποχωρεί, να φεύγει η ψυχή του, οι γνώσεις του, η ιστορία του. Είναι σαν ένας «ζωντανός θάνατος» υπογραμμίζει.

«Είναι πολύ δύσκολη ασθένεια το Αλτσχάιμερ, είναι σαν να ζεις τον θάνατο. Είναι ζωντανός θάνατος, βλέπεις έναν άνθρωπο να αποχωρεί, να φεύγει η ψυχή του και να μένει απλώς ένα κουβάρι που περπατάει. Μου φέρνει το μυαλό τον άνθρωπο που δεν ξέρει ιστορία. Η μαμά μου ξέχασε την ιστορία της και δεν έμεινε τίποτα από αυτήν, έτσι κι ο πολίτης που δεν ξέρει την ιστορία του. Τον κάνουν ό,τι θέλουν και πηγαίνει με το κύμα» είπε χαρακτηριστικά.

Καλεσμένη του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά στο «Πρωίαν σε Είδον», η διακεκριμένη ιστορικός και συγγραφέας αναφέρθηκε στη γονεϊκότητα, επισημαίνοντας ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ικανοί να γίνουν γονείς.

«Το παιδί πρέπει να παίζει, όχι να κάθεται και να παρατηρεί τους μεγάλους, όπως έκανα εγώ μικρή. Δεν θέλω να έχω παιδιά, γιατί δεν θα ήμουν καλή μητέρα. Έχετε δει καλή μητέρα με μια βαλίτσα το χέρι; Πρέπει να έχουμε το γνώθι σαυτόν, δεν είμαστε όλοι καλοί σε όλα. Είμαι πολύ προσεκτική με τα παιδιά, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να ελέγχονται πρώτα όσοι θέλουν να γίνουν γονείς, ίσως με ένα ψυχολογικό τεστ. Δεν βλέπετε ότι εδώ τα σκοτώνουν; Μου έχει τύχει να σέρνει ο άλλος το παιδάκι στον δρόμο κι, όταν παρενέβησα, μου είπε να κοιτάζω τη δουλειά μου» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

