Τζούλια Ρόμπερτς για τα παιδιά της – «Θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε από τους πιο αυστηρούς γονείς»

Για το αυστηρό τρόπο με τον οποίο η ίδια κι ο σύζυγός της, Ντάνιελ Μόντερ, μεγάλωσαν τα τρία τους παιδιά μίλησε η Τζούλια Ρόμπερτς.

Σε συνέντευξή της στο «72 Magazine», η 57χρονη ηθοποιός τόνισε ότι στο σπίτι τους υπήρχαν από την πρώτη στιγμή κανόνες και όρια, ενώ υπήρχε πάντα συμφωνία απόψεων ανάμεσα σε μπαμπά και μαμά.

«Όταν ήταν μικρότεροι, σίγουρα εγώ και ο Ντάνι θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε από τους πιο αυστηρούς γονείς. Σίγουρα από τα παιδιά της παρέας τους που πήραν τελευταία κινητά τηλέφωνα και παρόμοια πράγματα. Όταν ήταν μικρότεροι, σίγουρα εγώ και ο Ντάνι θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε από τους πιο αυστηρούς γονείς. Δεν είναι ότι επιβάλαμε κάποιον νόμο, αλλά αυτοί είναι οι κανόνες και δεν αλλάζουν. Αυτά είναι τα όρια της ζωής σου και δεν αλλάζουν. Δεν ισχύει αυτό το “με ρωτάς, παίρνεις μια απάντηση και μετά ρωτάς τον μπαμπά για να πάρεις άλλη”. Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν θα συμβεί ποτέ» τόνισε.

«Η συνέπεια δημιουργεί σταθερότητα που επιτρέπει στα παιδιά να «αισθάνονται ασφαλή, επειδή ξέρουν ότι υπάρχει αυτός ο σταθερός κόσμος αγάπης και ασφάλειας άνευ όρων» πρόσθεσε.

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνιελ Μόντερ παντρεύτηκαν το 2002 και δύο χρόνια αργότερα απέκτησαν τα δίδυμα Χέιζελ και Φινέας, τον Νοέμβριο του 2004. Το 2007 η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό του Χένρι.

Το ζευγάρι φρόντισε να διαφυλάξει τα παιδιά του, κρατώντας τα φώτα της δημοσιότητας μακριά από την καθημερινότητά τους και την οικογενειακή γαλήνη.

«Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Θέλουμε απλώς να έχουμε την οικογενειακή μας ζωή και να μην παραβιάζεται» είχε δηλώσει η ηθοποιός στην USA Today το 2013.

«Για εμάς υπήρχαν απλοί κανόνες, όπως ένα σημείο φόρτισης όπου όλοι άφηναν τα τηλέφωνά τους όταν επέστρεφαν σπίτι. Σίγουρα δεν υπήρχαν τηλέφωνα στο τραπέζι» είχε πει στην εκπομπή Today.

