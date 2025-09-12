search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 12:10
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 10:26

Τζούλια Ρόμπερτς για τα παιδιά της – «Θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε από τους πιο αυστηρούς γονείς»

12.09.2025 10:26
julia-roberts-new

Για το αυστηρό τρόπο με τον οποίο η ίδια κι ο σύζυγός της, Ντάνιελ Μόντερ, μεγάλωσαν τα τρία τους παιδιά μίλησε η Τζούλια Ρόμπερτς.

Σε συνέντευξή της στο «72 Magazine», η 57χρονη ηθοποιός τόνισε ότι στο σπίτι τους υπήρχαν από την πρώτη στιγμή κανόνες και όρια, ενώ υπήρχε πάντα συμφωνία απόψεων ανάμεσα σε μπαμπά και μαμά.

«Όταν ήταν μικρότεροι, σίγουρα εγώ και ο Ντάνι θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε από τους πιο αυστηρούς γονείς. Σίγουρα από τα παιδιά της παρέας τους που πήραν τελευταία κινητά τηλέφωνα και παρόμοια πράγματα. Όταν ήταν μικρότεροι, σίγουρα εγώ και ο Ντάνι θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε από τους πιο αυστηρούς γονείς. Δεν είναι ότι επιβάλαμε κάποιον νόμο, αλλά αυτοί είναι οι κανόνες και δεν αλλάζουν. Αυτά είναι τα όρια της ζωής σου και δεν αλλάζουν. Δεν ισχύει αυτό το “με ρωτάς, παίρνεις μια απάντηση και μετά ρωτάς τον μπαμπά για να πάρεις άλλη”. Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν θα συμβεί ποτέ» τόνισε.

«Η συνέπεια δημιουργεί σταθερότητα που επιτρέπει στα παιδιά να «αισθάνονται ασφαλή, επειδή ξέρουν ότι υπάρχει αυτός ο σταθερός κόσμος αγάπης και ασφάλειας άνευ όρων» πρόσθεσε.

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνιελ Μόντερ παντρεύτηκαν το 2002 και δύο χρόνια αργότερα απέκτησαν τα δίδυμα Χέιζελ και Φινέας, τον Νοέμβριο του 2004. Το 2007 η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό του Χένρι.

Το ζευγάρι φρόντισε να διαφυλάξει τα παιδιά του, κρατώντας τα φώτα της δημοσιότητας μακριά από την καθημερινότητά τους και την οικογενειακή γαλήνη.

«Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Θέλουμε απλώς να έχουμε την οικογενειακή μας ζωή και να μην παραβιάζεται» είχε δηλώσει η ηθοποιός στην USA Today το 2013.

«Για εμάς υπήρχαν απλοί κανόνες, όπως ένα σημείο φόρτισης όπου όλοι άφηναν τα τηλέφωνά τους όταν επέστρεφαν σπίτι. Σίγουρα δεν υπήρχαν τηλέφωνα στο τραπέζι» είχε πει στην εκπομπή Today.

Διαβάστε επίσης:

Χένρι Κάβιλ: Τραυματίστηκε σοβαρά στα γυρίσματα του «Highlander» – Η παραγωγή θα συνεχιστεί το 2026

Μάργκο Ρόμπι: Έλαμψε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας – Το διάφανο φόρεμα Armani που «μαγνήτισε» τα βλέμματα (Videos/Photos)

Λένα Διβάνη: «Θα έπρεπε να ελέγχονται πρώτα όσοι θέλουν να γίνουν γονείς» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled design (34)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Άνοιξε στο Μιλάνο η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι – Αυτοί είναι οι κληρονόμοι 

AGIAMETANASTES
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εγκλωβισμένοι και «ξεχασμένοι» εκατοντάδες μετανάστες – Αλαλούμ με τα Υπουργεία

Untitled design (33)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Πυροβολισμοί σε σχολείο από μαθήτρια – Eίχε πέσει θύμα εκφοβισμού

diodia afidnes
ADVERTORIAL

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Αφιδνών

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή – «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic - Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 12:10
Untitled design (34)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Άνοιξε στο Μιλάνο η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι – Αυτοί είναι οι κληρονόμοι 

AGIAMETANASTES
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εγκλωβισμένοι και «ξεχασμένοι» εκατοντάδες μετανάστες – Αλαλούμ με τα Υπουργεία

Untitled design (33)
ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Πυροβολισμοί σε σχολείο από μαθήτρια – Eίχε πέσει θύμα εκφοβισμού

1 / 3