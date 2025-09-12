search
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 09:54

Χένρι Κάβιλ: Τραυματίστηκε σοβαρά στα γυρίσματα του «Highlander» – Η παραγωγή θα συνεχιστεί το 2026

12.09.2025 09:54
Henry-Cavill-new

Έναν σοβαρό τραυματισμό υπέστη ο Χένρι Καβίλ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τον νέο του ρόλο με αποτέλεσμα να διακοπούν τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Highlander».

Σύμφωνα με το Deadline, ο τραυματισμός του 42χρονου είναι αρκετά σοβαρός και αναμένεται να καθυστερήσει την έναρξη της παραγωγής έως το 2026.

Η ταινία αποτελεί remake της ομώνυμης καλτ παραγωγής του 1986, με τους Κρίστοφερ Λαμπέρ και Σον Κόνερι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Τη σκηνοθεσία του νέου εγχειρήματος έχει αναλάβει ο Τσαντ Σταχέλσκι, γνωστός από το John Wick, ενώ στο πλευρό του Χένρι Καβίλ θα εμφανιστούν οι Ράσελ Κρόου, Ντέιβ Μπαουτίστα και Τζίμον Χούνσου.

Η πλοκή ακολουθεί έναν αθάνατο Σκωτσέζο ξιφομάχο που αναμετράται με άλλους αθάνατους πολεμιστές, διεκδικώντας μια μοναδική δύναμη.

«Αυτό απορροφά όλη μου την προσοχή. Είναι ένας χαρακτήρας που θα έχει πολλή πλάκα να υποδυθώ και λατρεύω να δουλεύω με τον Τσαντ Σταχέλσκι. Είναι πραγματικά ταλαντούχος», είχε πει για το πρότζεκτ ο Χένρι Καβίλ σε συνέντευξή του στο Hollywood Reporter τον Ιούλιο.

