LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

12.09.2025 21:37

Ενθουσίασε το ντοκιμαντέρ για τον Έλβις Πρίσλεϊ στο φεστιβάλ του Τορόντο

12.09.2025 21:37
elvis presley 11- new

Νέες προβολές του ντοκιμαντέρ του Μπαζ Λούρμαν για τον Έλβις Πρίσλεϊ προστέθηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF).

Το ντοκιμαντέρ «EPiC: Elvis Presley in Concert» περιγράφεται από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ ως η πιο συγκινητική αφήγηση της ζωής και της καριέρας του Έλβις Πρίσλεϊ μέχρι σήμερα, με πλάνα από τις ιστορικές του εμφανίσεις στο Λας Βέγκας τη δεκαετία του 1970.

Τα πλάνα αρχείου που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα γυρίστηκαν στην αρχή των εμφανίσεων του διάσημου καλλιτέχνη στο Λας Βέγκας. Αρχικά οι παραστάσεις στο International Hotel θα διαρκούσαν μερικές εβδομάδες, αλλά ήταν συγκλονιστικά επικερδείς και κράτησαν πάνω από επτά χρόνια.

Η ταινία που γυρίστηκε με τον ενθουσιασμό και την ευαισθησία ενός λάτρη, εναλλάσσεται επιδέξια από τις πρόβες, όπου ο Πρίσλεϊ είναι χαρούμενος, εργατικός, ακόμη και αστείος και τις ζωντανές εμφανίσεις που άλλοτε είναι δυναμικές, μεγαλοπρεπείς ή βιαστικές. Στο ντοκιμαντέρ έχουν συμπεριληφθεί αποσπάσματα από μια στρατιά ενθουσιασμένων διάσημων που παρακολουθούν τις παραστάσεις και αναφορά στην εξέλιξη του Πρίσλεϊ σε είδωλο της showbiz.

«Έμφαση δίνεται στη μουσικότητα του Πρίσλεϊ και στις αλληλεπιδράσεις του με τα μέλη των συγκροτημάτων και τους τραγουδιστές και αποκαλύπτεται η βαθιά γνώση του για τις παραδόσεις gospel, blues και country και η ενστικτώδης αίσθηση που έχει για να βρίσκει τις καλύτερες ενορχηστρώσεις και ρυθμό για τα τραγούδια του» επισημαίνεται στην περιγραφή του ντοκιμαντέρ από το TIFF.

Το ντοκιμαντέρ που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο έλαβε δυνατές κριτικές και ανταπόκριση με αποτέλεσμα να προστεθεί αύριο μία ακόμη προβολή του, σύμφωνα με το Deadline.

