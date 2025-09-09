Άνοιξε αυλαία το 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

«Σκηνή 1: Εσωτερικό Δημοτικού Ωδείου Δράμας, νύχτα. Μια αίθουσα γεμάτη κόσμο, η σκηνή φωτισμένη από προβολείς. Ο παρουσιαστής της τελετής έναρξης έχει μόλις φωνάξει το όνομα του Γιώργου. Ανεβαίνει στη σκηνή, στέκεται πίσω από το αναλόγιο, κοιτάζει στο κοινό. Κάποιοι φοράνε κοστούμι, άλλοι φοράνε σκισμένα τζιν. Παίρνει μια βαθιά ανάσα, θυμίζει στον εαυτό του πού βρίσκεται και γιατί, και ξεκινάει».

Με τα λόγια αυτά, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας Γιώργος Αγγελόπουλος …σκηνοθέτησε την παρουσία του και συστήθηκε στο κοινό, καλωσορίζοντάς το στην 48η διοργάνωση, που άρχισε χθες και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Κυριακή.

Μίλησε για την προετοιμασία της εβδομάδας, για τις 223 ταινίες που επιλέχθηκαν προσεκτικά ανάμεσα σε 3.714 υποβολές απ’ όλο τον κόσμο, αλλά και για τις δράσεις επιμόρφωσης και δικτύωσης.

«Ιδανικά πρέπει να ακούγομαι πειστικός λέγοντάς τα, και να ελπίζω ότι το τρέμουλο στη φωνή μου θα αποδοθεί στο τρακ και όχι σε έλλειψη σιγουριάς για το Φεστιβάλ που ετοιμάσαμε», είπε ο κ. Αγγελόπουλος, κερδίζοντας θερμό χειροκρότημα. Παραδέχτηκε ότι λάθη είναι αναπόφευκτα σε μια τέτοια διοργάνωση, ζητώντας από το κοινό να τα εντοπίζει και να τα επισημαίνει για τη βελτίωση του θεσμού.

Σχέδια, επενδύσεις και η επόμενη μέρα για τον θεσμό

Η μεγάλη γιορτή του σινεμά, στην ετήσια συνάντηση για την ταινία μικρού μήκους, πλησιάζει τα πενήντα χρόνια ζωής. Όπως τονίστηκε, ο θεσμός, που ξεκίνησε από μια τοπική πρωτοβουλία λίγων εμπνευσμένων ανθρώπων, έφτασε στο σημερινό του μέγεθος και στη δυναμική που έχει κατακτήσει, κρατώντας σταθερά τα ίδια συστατικά: την αγάπη για το σινεμά, τη μικρή κινηματογραφική φόρμα, τη μυσταγωγία της σκοτεινής αίθουσας και τη μεγάλη, φιλόξενη αγκαλιά για κάθε ανερχόμενη καλλιτεχνική φωνή.

«Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας γεννήθηκε εδώ και είναι ταυτισμένο με την πόλη μας. Έχει μεγαλώσει με το πάθος των δημιουργών όλα αυτά τα χρόνια, για να κατακτήσει μια θέση ανάμεσα στα κορυφαία φεστιβάλ του κόσμου» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Οργανισμού και δήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος. Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν ότι το Φεστιβάλ θα παραμείνει φάρος πολιτισμού, εξωστρέφειας και δημιουργικότητας, όχι μόνο για τη Δράμα αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η δημιουργία του κόμβου οπτικοακουστικών μέσων στο πρώην στρατόπεδο Ανδρικάκη, έργο αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (6 εκατ.), το υπουργείο Πολιτισμού (1,5 εκατ.), το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (1,5 εκατ.) και τον Δήμο Δράμας (1 εκατ.).

«Πρόσφατα υπογράφηκε η σύμβαση μίσθωσης του χώρου για 30 χρόνια. Το πρώην στρατόπεδο Ανδρικάκη βρίσκεται πλέον επίσημα στα χέρια του Δήμου και σχεδιάζεται να αποτελέσει έναν υπερσύγχρονο πυρήνα κινηματογράφου, πολιτισμού και δημιουργικής βιομηχανίας. Ήδη εκπονείται η μελέτη αποκατάστασης των τεσσάρων κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου», πρόσθεσε ο κ. Παπαδόπουλος, σημειώνοντας ότι όλες τις μελέτες έως τη δημοπράτηση του έργου χρηματοδοτεί η εταιρεία Raycap.

«Για εμάς ιδιαίτερα, ο πολιτισμός είναι τρόπος ζωής. Είναι πολύτιμο αγαθό, το οποίο στηρίζουμε εμπράκτως», επισήμανε, από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης και εξήρε την πρωτοβουλία να παρουσιαστούν ταινίες που δημιουργήθηκαν στο κινηματογραφικό Εργαστήριο Μικρού Μήκους του Φεστιβάλ, από κατοίκους της Δράμας, στις οποίες πρωταγωνιστεί η ίδια η πόλη και οι άνθρώποί της.

Ο δήμαρχος Δράμας ανακοίνωσε επίσης ότι, με τη λήξη της φετινής διοργάνωσης, ξεκινούν οι εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού τόσο της αίθουσας κινηματογράφου «Ολύμπια» όσο και του αμφιθεάτρου του Δημοτικού Ωδείου, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης. Το έργο, προϋπολογισμού 1,46 εκατ. ευρώ, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

«Οι εργασίες περιλαμβάνουν τεχνικό εξοπλισμό αντάξιο διεθνών διοργανώσεων, με νέα ηχητικά και φωτιστικά συστήματα, σύγχρονα καθίσματα και δάπεδα και αναβαθμισμένο κλιματισμό», είπε ο κ. Παπαδόπουλος, τη στιγμή που το κοινό προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα κλιματισμού με -αυτοσχέδιες ή μη- βεντάλιες.

Το φετινό πρόγραμμα και οι εκπλήξεις της διοργάνωσης

Το πλούσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει 223 ταινίες από 49 χώρες. Από αυτές, 146 μικρού μήκους ταινίες διαγωνίζονται στα επτά διαγωνιστικά τμήματά του: το Εθνικό, το Εθνικό Σπουδαστικό, το Διεθνές Διαγωνιστικό, το Διεθνές Σπουδαστικό, το Animation, το Short & Green και το Kiddo.

Μάλιστα, οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο Εθνικό αλλά και το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα, θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο εισιτήριο για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία των Όσκαρ.

Οι προβολές φιλοξενούνται σε έξι φυσικούς χώρους της πόλης, σε κλειστές αίθουσες και υπαίθριους χώρους, αλλά και στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ. «Οι ταινίες μας θα είναι προσβάσιμες δωρεάν, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, που φέρνει κοντά το σινεμά μικρού μήκους σε όλη την Ελλάδα», τόνισε ο αντιπρόεδρος του Φεστιβάλ Πέτρος Παρασκευαΐδης.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει, επίσης, αναδρομικά αφιερώματα στις μικρού μήκους ταινίες του Άγγελου Φραντζή, που χρονολογούνται από το 1992 έως και το 2014, και της Χέλενα Βίτμαν από το 2004 έως το 2025, με σκοπό να φέρει το κοινό σε επαφή με το πρώιμο έργο των δύο σημαντικών δημιουργών. Οι δύο καλλιτέχνες συμμετέχουν στις κριτικές επιτροπές του Εθνικού και του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος αντίστοιχα.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι επικεφαλής και οι επιτροπές κάθε τμήματος, με το θερμότερο χειροκρότημα να εισπράττει η κριτική επιτροπή του Kiddo, που αποτελείται από πέντε μικρούς μαθητές.

Τέλος, οι διοργανωτές απέτισαν φόρο τιμής στον Σταύρο Χασάπη, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη. Ο Σταύρος Χασάπης, ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας του Φεστιβάλ και υπεύθυνος προβολών επί δύο δεκαετίες, υπηρέτησε τον θεσμό με αφοσίωση από το 1993.

Η τελετή έναρξης του 48ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ολοκληρώθηκε με την προβολή της μικρού μήκους ταινίας «The Flowers Stand Silently, Witnessing» (Τα λουλούδια στέκονται σιωπηλά σαν μάρτυρες) του Ελληνοπαλαιστίνιου Τεό Παναγόπουλου.

