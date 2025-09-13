Ο γιος του Αντύπα, Πρόδρομος, παντρεύτηκε την Ελένη Ντίνα των Dinamiss

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ενας… καλλιτεχνικός γάμος έλαβε μέρος σήμερα στο Ψυχικό. Ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης, γιος του τραγουδιστή Αντύπα, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Ελένη Ντίνα, μέλος του συγκροτήματος Dinamiss.
Η Ελένη Ντίνα μαζί με την δίδυμη αδελφή της είχαν λάβει μάλιστα μέρος και στον ελληνικό τελικό της Eurovision, όπου είχε κερδίσει η Κλαυδία.
Ο Πρόδρομος και η Ελένη είχαν στην πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής τους τους συγγενείς και πολλούς φίλους στο πλευρό τους.
Δείτε εικόνες:
