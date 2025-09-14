search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 11:42
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2025 10:57

Λάκης Λαζόπουλος: Σήμερα 200 “γέροι” κουμαντάρουν μια ολόκληρη χώρα

14.09.2025 10:57
lazopoulos_mega_new

Για την κοινωνία, τους νέους, την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τη συναυλία – αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, στο Καλλιμάρμαρο, μίλησε ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Ζούμε σε μια εποχή όπου η “δήθεν” Ελλάδα επιχειρεί να αντικαταστήσει τη συγκίνηση με την αισθητική. Να βγαίνεις από μια παράσταση ασυγκίνητος, αλλά να έχεις δει ωραία σκηνικά, κοστούμια, φώτα, ηθοποιούς. Σαν να κάνεις έρωτα σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο χωρίς να έχεις νιώσει τίποτα. Να το πω απλά: σαν να κάνουμε έρωτα χωρίς οργασμό. Και αυτό το επιβάλλουν οι “γέροι” που θέλουν να ορίζουν το μέλλον, αφήνοντας τους νέους έξω από όλα. Δεν ξέρω πώς το κατάφεραν, αλλά σήμερα 200 γέροι κουμαντάρουν μια ολόκληρη χώρα. Θα τρελαθώ», είπε στo ένθετο της RealNews με το γνωστό του καυστικό ύφος.

Ο σεναριογράφος και ηθοποιός επισήμανε την ανάγκη να πάρουν οι νέοι πρωτοβουλίες: «Πρέπει οι νέοι να πάρουν τα ηνία τώρα, σε όλα τα επίπεδα. Η εποχή έχει αλλάξει. Εμείς είμαστε ηλεκτρονικά αναλφάβητοι. Εγώ πια δουλεύω τα σενάρια μου με την τεχνητή νοημοσύνη. Κρατώ ό,τι σωστό μου δίνει, διορθώνω, απορρίπτω, προχωρώ. Κάνω διάλογο με μια νοημοσύνη – έστω και τεχνητή. Είναι προτιμότερο αυτό, παρά να συνομιλείς με ανθρώπους που έχουν μόνο τηλεοπτική νοημοσύνη. Να ακούς κάποιον που καταπίνει τον Πορτοσάλτε και απαντά σαν να τον αναμασά. Φτάνει! Σώπα, όπου να ‘ναι θα σημάνουν οι καμπάνες! Γι’ αυτό θέλω η συναυλία αυτή (σ.σ. το αφιέρωμα για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση στο Καλλιμάρμαρο) να απελευθερώσει το “μέσα” των ανθρώπων. Και πιστεύω ότι τα τραγούδια του Μπιθικώτση έχουν αυτή τη δύναμη».

Αναφερόμενος στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, ο Λάκης Λαζόπουλος επισήμανε πως η πορεία του «είναι συγκλονιστική και όμως η σκέψη του ήταν απλή, καθαρή».

«Το βλέπεις και στο βιβλίο του. Έτσι, είπα “δεν γίνεται να μιλάω μόνο εγώ”. Στη συναυλία θα πω αυτά που έχω να πω αλλά περισσότερο θέλω να ακουστεί ο ίδιος, το μυαλό του, οι λέξεις που χρησιμοποιούσε. Γιατί αυτό είναι το βασικό υλικό για να μιλήσεις αληθινά για έναν άνθρωπο», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Η Μποφίλιου στο πλευρό της Γιάμαλη: «Βγήκαν οι φασίστες από τις τρύπες τους»

Ο γιος του Αντύπα, Πρόδρομος, παντρεύτηκε την Ελένη Ντίνα των Dinamiss

Δημήτρης Φραγκιόγλου: Μετανιώνω που δεν ζήτησα να μπει το όνομά μου ως σεναριογράφος στους «Απαράδεκτους»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katerina_kainourgiou3005
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Με ενόχλησε ο ύπουλος πόλεμος με δημοσιεύματα» – «Bίωσα την αχαριστία» (Video)

androulakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΑΣΟΚική μάζωξη για μετά – ΔΕΘ ποτό

doukas_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εντός γραμμής ο Δούκας

manesis
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Πρεμιέρα με το …δεξί για Μάνεση – Δύσκολη αρχή για Weekend Live

PERIPOLIKO EKAB
ΚΟΣΜΟΣ

Ρέθυμνο: 61χρονος επιχειρηματίας βρέθηκε νεκρός στο μεζεδοπωλείο του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

gamos-ntina-gios-antypa
LIFESTYLE

Ο γιος του Αντύπα, Πρόδρομος, παντρεύτηκε την Ελένη Ντίνα των Dinamiss

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 11:37
katerina_kainourgiou3005
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Με ενόχλησε ο ύπουλος πόλεμος με δημοσιεύματα» – «Bίωσα την αχαριστία» (Video)

androulakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΑΣΟΚική μάζωξη για μετά – ΔΕΘ ποτό

doukas_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εντός γραμμής ο Δούκας

1 / 3