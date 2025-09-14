search
14.09.2025 11:46

Παντρεύτηκε στην Τήνο η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

14.09.2025 11:46
lavredis mahairitsas kori (1)

Η κόρη του αείμνηστου Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα, έκανε το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή, καθώς παντρεύτηκε χθες τον αγαπημένο της στην πανέμορφη Τήνο.

Τη Μαρία Κλάρα συνόδευσαν στην εκκλησία οι φίλοι του πατέρα της, Διονύσης Τσακνής και Γιάννης Ζουγανέλης, τιμώντας έτσι τη μνήμη του σπουδαίου ερμηνευτή.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη μοιράστηκε στα social media μία φωτογραφία της νύφης από την εκκλησία.

«Η πιο όμορφη νύφη του κόσμου», έγραψε η Παυλίνα Βουλγαράκη στην ανάρτησή της.

