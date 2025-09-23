Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των βραβείων της Χρυσής Μπάλας (Video/Photo)

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των βραβείων Χρυσής Μπάλας 2025, στο Παρίσι, πραγματοποίησε η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, προκειμένου να απονείμει το βραβείο «Socrates».

Η σύζυγος του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό μαγνήτισε τα βλέμματα, φορώντας ένα μακρύ, κομψό φόρεμα σε λευκό χρώμα, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολο με σκουλαρίκια και μία διακριτική τσάντα.

Για τα μαλλιά της επέλεξε κότσο, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε ήπιους τόνους στα μάτια και ένταση στα χείλη με κόκκινο κραγιόν.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Χρυσή Μπάλα συνδέεται με τον χώρο της υψηλής ραπτικής. Για ακόμη μία φορά, το εμβληματικό τρόπαιο σχεδιάστηκε από τον Louis Vuitton, φέρνοντας το αναγνωρίσιμο λογότυπο του γαλλικού οίκου.

Η Χρυσή Μπάλα θεωρείται μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, τιμώντας τους καλύτερους παίκτες, ομάδες, προπονητές και τις σημαντικότερες επιδόσεις της σεζόν.

