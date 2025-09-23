search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 14:31
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 12:53

Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των βραβείων της Χρυσής Μπάλας (Video/Photo)

23.09.2025 12:53
charlene-1new

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των βραβείων Χρυσής Μπάλας 2025, στο Παρίσι, πραγματοποίησε η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, προκειμένου να απονείμει το βραβείο «Socrates».

Η σύζυγος του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό μαγνήτισε τα βλέμματα, φορώντας ένα μακρύ, κομψό φόρεμα σε λευκό χρώμα, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολο με σκουλαρίκια και μία διακριτική τσάντα.

Για τα μαλλιά της επέλεξε κότσο, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε ήπιους τόνους στα μάτια και ένταση στα χείλη με κόκκινο κραγιόν.

@ballondor H.S.H. Princes Charlene of Monaco! #PrixSocrates with Peace and Sport #ballondor ♬ son original – Ballon d'Or

Δεν είναι τυχαίο ότι η Χρυσή Μπάλα συνδέεται με τον χώρο της υψηλής ραπτικής. Για ακόμη μία φορά, το εμβληματικό τρόπαιο σχεδιάστηκε από τον Louis Vuitton, φέρνοντας το αναγνωρίσιμο λογότυπο του γαλλικού οίκου.

Η Χρυσή Μπάλα θεωρείται μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, τιμώντας τους καλύτερους παίκτες, ομάδες, προπονητές και τις σημαντικότερες επιδόσεις της σεζόν.

Διαβάστε επίσης:

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία – «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

Νίκος Αλιάγας: Είμαι περήφανος για τις ελληνικές ρίζες μου χωρίς όμως να κάνω προσηλυτισμό απέναντι στους Γάλλους (Video)

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς το Ελληνικό και Γλυφάδα

efsyn_logo_new
MEDIA

Εφημερίδα των Συντακτών για τη συμφωνία με Μελισσανίδη: Η πολιτική ταυτότητα της εφημερίδας παραμένει αναλλοίωτη

liagkas-dimas-new
MEDIA

Λιάγκας κατά Πύρρου Δήμα: «Τώρα έγινε λίγο πιο μικρός, κόντυνε έναν πόντο» (Video)

geroulanos-omilia
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρφί» Γερουλάνου για Ανδρουλάκη: Αν δεν κουνήσει η «βελόνα», θα έχουμε πρόβλημα (Video)

trump-elikoptero
ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα η ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Τι αναμένεται να πει για τη Γάζα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 14:29
METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς το Ελληνικό και Γλυφάδα

efsyn_logo_new
MEDIA

Εφημερίδα των Συντακτών για τη συμφωνία με Μελισσανίδη: Η πολιτική ταυτότητα της εφημερίδας παραμένει αναλλοίωτη

liagkas-dimas-new
MEDIA

Λιάγκας κατά Πύρρου Δήμα: «Τώρα έγινε λίγο πιο μικρός, κόντυνε έναν πόντο» (Video)

1 / 3