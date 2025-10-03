Ο ΔΟΑΕ συζητά προτάσεις με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον σταθμό της Ζαπορίζια

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε σήμερα ότι συζητά λεπτομερείς προτάσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία για το πώς μπορεί να αποκατασταθεί η τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, καθώς έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή του από εξωτερικές πηγές.

Ο πυρηνικός σταθμός, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, έχει αποκοπεί από εξωτερική παροχή ρεύματος για περισσότερο από μία εβδομάδα. Ψύχεται από γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης.

Διαβάστε επίσης:

Το Κατάρ παρενέβη στον Τραμπ για να δώσει προθεσμία στη Χαμάς έως την Κυριακή – Το παρασκήνιο και η απειλή για «κόλαση»

Αντονί Λαλικάν: Νεκρός σε επίθεση με drone στην Ουκρανία ο Γάλλος φωτορεπόρτερ

Μαχμούντ Αμπάς: Προεδρικές και βουλευτικές εκλογές εντός ενός έτους από το τέλος του πολέμου «στο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ»