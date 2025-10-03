search
03.10.2025 23:08

Ο ΔΟΑΕ συζητά προτάσεις με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον σταθμό της Ζαπορίζια

03.10.2025 23:08
zaporizhia_new

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε σήμερα ότι συζητά λεπτομερείς προτάσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία για το πώς μπορεί να αποκατασταθεί η τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, καθώς έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή του από εξωτερικές πηγές.

Ο πυρηνικός σταθμός, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, έχει αποκοπεί από εξωτερική παροχή ρεύματος για περισσότερο από μία εβδομάδα. Ψύχεται από γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης.

Το Κατάρ παρενέβη στον Τραμπ για να δώσει προθεσμία στη Χαμάς έως την Κυριακή – Το παρασκήνιο και η απειλή για «κόλαση»

Αντονί Λαλικάν: Νεκρός σε επίθεση με drone στην Ουκρανία ο Γάλλος φωτορεπόρτερ

Μαχμούντ Αμπάς: Προεδρικές και βουλευτικές εκλογές εντός ενός έτους από το τέλος του πολέμου «στο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ»

