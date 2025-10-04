Τζορτζ Χάρντι: Πέθανε ο τελευταίος εν ζωή πιλότος του θρυλικού «μαύρου σμήνους» – Πολέμησε στην Ευρώπη στον Β’ΠΠ

Πλήρης ημερών, σε ηλικία 100 χρονών απεβίωσε ο Τζορτζ Χάρντι, ο τελευταίος εν ζωή πιλότος δίωξης του θρυλικού πρώτου «μαύρου σμήνους» των ΗΠΑ, γνωστού ως «Αεροπόροι Τασκίγκι», που έδρασε πάνω από την κατεχόμενη Ευρώπη, κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από τις αρχές του 1945 ο Τζορτζ Χάρντι, ως πιλότος καταδιωκτικών «P-51», πήρε μέρος σε 21 πολεμικές αποστολές, σε ηλικία μόλις 19 χρονών, συνοδεύοντας αμερικανικά βομβαρδιστικά σε στόχους στην καρδιά της ναζιστικής Γερμανίας, κατά την τελευταία και πιο αιματηρή φάση του πολέμου.

Εξορμώντας από πρόχειρο αεροδρόμιο στην περιφέρεια της Απουλίας στη νότια Ιταλία, πετούσε πάνω από την Αδριατική και τις γιουγκοσλαβικές ακτές μαζί με άλλους συναδέλφους του με τα μονοθέσια «Μάστανγκ» με τις κόκκινες ουρές του 332ου (Αφροαμερικανικού) Σμήνους Δίωξης, για να συνοδεύσει τα βαριά βομβαρδιστικά «Β-17», και «Β-24», που απογειώνονταν από την νότια Αγγλία για να χτυπήσουν μέσα στο Γ’ Ράιχ.

«Μας αφήνει παρακαταθήκη το θάρρος του, την ανθεκτικότητά του, την τρομερή δεξιότητά του και επιμονή του ενάντια στον ρατσισμό, τις προκαταλήψεις και άλλα δεινά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του ιδρύματος «Αεροπόροι Τασκίγκι». »Είμαστε για πάντα ευγνώμονες για τη θυσία του και θα κρατήσουμε άσβεστη τη μνήμη του».

Οι αφροαμερικανοί αεροπόροι βγαίνουν στο προσκήνιο

Όταν το 1940 ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ επανεξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ, υποσχέθηκε να επιτρέψει σε αφροαμερικανούς να εκπαιδευτούν ως μάχιμοι πιλότοι. Μετά την επίθεση των Ιαπώνων στο Περλ Χάρμπορ, τον Δεκέμβριο του 1941, και την είσοδο της Αμερικής στον πόλεμο, η ανάγκη για ετοιμοπόλεμους μάχιμους πιλότους αυξήθηκε δραματικά.

Εκείνη την εποχή η πολεμική αεροπορία δεν ήταν ξεχωριστός κλάδος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, και ενώ δεκάδες εκατοντάδες νέοι Αμερικανοί συνέρεαν στα στρατολογικά γραφεία για κατάταξη, το Ναυτικό αρνούνταν να δεχτεί στις τάξεις του αφροαμερικανούς που ήθελαν να εκπαιδευτούν ως πιλότοι, βάσει ενός παλαιότερου κανονισμού που ήθελε τους «έγχρωμους» Αμερικανούς να προσφέρουν λιγότερο μάχιμες υπηρεσίες στο Ναυτικό. Η μοναδική ευκαιρία για έναν αφροαμερικανό «να κυνηγήσει τ’ όνειρό του», και να γίνει πολεμικός πιλότος, ήταν η Αεροπορία Στρατού.

Η Τασκίγκι, μια πόλη της Αλαμπάμα των ΗΠΑ, αποτέλεσε τη «Μέκκα» για την εκπαίδευση όλων των αφροαμερικανών πιλότων της Αεροπορίας Στρατού στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι καλές καιρικές συνθήκες της περιοχής, και το αεροδρόμιο στις εγκαταστάσεις του οποίου εκπαιδεύονταν ήδη αφροαμερικανοί πιλότοι για να λάβουν πολιτικό δίπλωμα ήταν ο κυριότερος λόγος που επιλέχθηκε ο χώρος αυτός. Οι πρώτοι μαθητές της σχολής άρχισαν να εκπαιδεύονται τον Ιούλιο του 1941, και ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους εννιά μήνες αργότερα.

Εκεί το 1943 στάλθηκε ο Χάρντι ως εκπαιδευόμενος πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, μόλις 17 χρονών, και αποφοίτησε το 1944 ως ανθυπολοχαγός – πιλότος δίωξης σε μονοκινητήρια αεροσκάφη. Πολέμησε με το πρώτο αμιγώς αφροαμερικανικό 332ο Σμήνος Δίωξης, του 15ου Αεροπορικού Στόλου, με βάση την Ιταλία.

Από τον Ιούλιο του 1944 οι Αμερικανοί είχαν ρίξει στη μάχη το «P-51 Mustang», ένα από τα καλύτερα καταδιωκτικά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αφού μπορούσε να πετά γρηγορότερα και σε μεγαλύτερη ακτίνα απ’ οποιοδήποτε συμμαχικό καταδιωκτικό, όχι όμως και από τα γερμανικά αεριωθούμενα, που εμφανίστηκαν πολύ αργά στο τέλος του πολέμου.

Ο Χάρντι θυμάται σε συνέντευξή του το 2015 πως όταν τελείωνε η αποστολή της συνοδείας των βομβαρδιστικών, εάν είχε ακόμα αρκετή βενζίνη στο ντεπόζιτο, κατέβαινε χαμηλά και πολυβολούσε φορτηγά ή μαούνες που έβρισκε μπροστά του.

Οι δύο εχθροί

Όπως αναφέρει ο Ντάνιελ Χόλμαν, του ιστορικού τμήματος της USAF, «οι αεροπόροι της Τασκίγκι αντιμετώπισαν δύο εχθρούς, τους Ναζί στο εξωτερικό και τον ρατσισμό στην πατρίδα, και πολέμησαν πραγματικά για να είναι οι άλλοι ελεύθεροι».

Με το τέλος του πολέμου ο Χάρντι αποστρατεύτηκε για να επανέλθει το 1948 στην ενεργό δράση με την Αεροπορία των ΗΠΑ στον πόλεμο της Κορέας, όπου πετούσε ως συγκυβερνήτης με τα θηριώδη «Β-29». Σε μια αποστολή ένας ανώτερος αξιωματικός τον ανακάλεσε από προγραμματισμένη πτήση, λόγω του χρώματός του. Σ’ εκείνη την αποστολή το συγκεκριμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε πάνω από την Β. Κορέα.

Αργότερα στον πόλεμο στο Βιετνάμ, θα πετάξει δικινητήρια αεροσκάφη σε νυχτερινές επιχειρήσεις.

Συνολικά πήρε μέρος σε 136 πολεμικές αποστολές σε τρεις διαφορετικούς πολέμους.

Διαβάστε επίσης:

O Τραμπ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα καθώς η Χαμάς δέχεται απελευθέρωση ομήρων – Η απάντηση Νετανιάχου και οι διεθνείς αντιδράσεις

Λίγο πριν από τη σύγκρουση Ρωσίας – ΝΑΤΟ

Μακροπρόθεσμα σχέδια και άμεσες απειλές – Η ΕΕ σε κρίσιμο σταυροδρόμι ψάχνει τρόπους επιβίωσης