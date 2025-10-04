search
Μόναχο: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο -Ταλαιπωρία για τουλάχιστον 6.500 επιβάτες, «Εντοπίσαμε τουλάχιστον 2 drones», λένε οι Αρχές

04.10.2025 08:47
aerodromio_germania
Φωτογραφία αρχείου

Το αεροδρόμιο του Μονάχου καθυστέρησε την έναρξη της σημερινής πτητικής λειτουργίας του, μετά από πολλαπλές θεάσεις drones κοντά στην τερματική περιοχή του, σύμφωνα με ανακοίνωση του διαχειριστή του που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του.

Τουλάχιστον 6.500 ταξιδιώτες επηρεάστηκαν από τη νέα αναστολή της πτητικής λειτουργίας του αεροδρομίου στο Μόναχο, το οποίο έκλεισε στις 21:28 της Παρασκευής, με την υποψία εντοπισμού drones στην περιοχή.

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο, 23 εισερχόμενες πτήσεις εξετράπησαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγκάρδης και της Νυρεμβέργης, ενώ 12 ακόμη ακυρώθηκαν. Από τις αναχωρήσεις, 46 πτήσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν για σήμερα (Σάββατο). Σε πολλές περιπτώσεις, οι ταξιδιώτες είχαν ήδη επιβιβαστεί και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εκ νέου τα αεροσκάφη.

«Όπως και την προηγούμενη νύχτα, το αεροδρόμιο του Μονάχου, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, παρείχε αμέσως βοήθεια στους επιβάτες στους τερματικούς σταθμούς. Στήθηκαν κρεβάτια κατασκήνωσης και παρέχονταν κουβέρτες, ποτά και σνακ», ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.

Τουλάχιστον δύο drones εντόπισε η Αστυνομία

Τουλάχιστον δύο drones εντόπισε η αστυνομία στην περιοχή του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο έκλεισε προληπτικά από τις 21:28 (τοπική ώρα), επηρεάζοντας περίπου 6.500 ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στο Μόναχο, δύο περιπολικά παρατήρησαν drones ταυτόχρονα πάνω από τον βόρειο και από τον νότιο διάδρομο του αεροδρομίου. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη άλλαξαν αμέσως πορεία και εξαφανίστηκαν χωρίς να καταστεί εφικτή η αναγνώρισή τους και δεν είναι σαφές ούτε καν το μέγεθός τους.

