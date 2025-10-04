search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 18:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 10:30

Γερμανία: Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου

04.10.2025 10:30
aeroplano-aerodromio-manchester

Η αποκατάσταση της πτητικής λειτουργίας του αεροδρομίου του Μονάχου άρχισε σταδιακά από τις 07:00 σήμερα το πρωί, τοπική ώρα, μετά τη αναβολή των πρώτων πρωινών πτήσεων, με αφορμή τη θέαση drones κοντά στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου.

Ο διαχειριστής του αεροδρομίου προειδοποίησε για το ενδεχόμενο διατάραξης του προγράμματος των πτήσεων στη διάρκεια της ημέρας, σε μία σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του.

Οι δύο διάδρομοι του αεροδρομίου του Μονάχου έκλεισαν το βράδυ της Παρασκευής για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, μετά από τη θέαση drones, προκαλώντας την κατεύθυνση αεροσκαφών σε άλλα αεροδρόμια ή την ακύρωση δεκάδων πτήσεων που επηρέασαν περίπου 6.500 επιβάτες.

Το αεροδρόμιο είχε προγραμματιστεί ν’ ανοίξει στις 05:00 σήμερα νωρίς το πρωί, ενώ είχε συμβουλεύσει τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρίες τους για να ενημερώνονται σχετικά.

Διαβάστε επίσης:

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας: Οι δασμοί-σοκ και τα αντίμετρα αναστατώνουν τη ναυτιλία

Κακοκαιρία: 3 νεκροί από πλημμύρες στη Βουλγαρία – Χιλιάδες χωρίς ρεύμα στα δυτικά Βαλκάνια λόγω χιονόπτωσης (Video)

Μόναχο: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο -Ταλαιπωρία για τουλάχιστον 6.500 επιβάτες, «Εντοπίσαμε τουλάχιστον 2 drones», λένε οι Αρχές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
georgiadis_konstantopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χθες ήταν κλειστά όλα τα δικαστήρια»: Η απάντηση της Κωνσταντοπούλου στην επίθεση Γεωργιάδη για Ρούτσι

kinaTenis1
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεθυσμένη γυναίκα διέκοψε διεθνές αγώνα τένις – Την έβγαλαν με το ζόρι από το γήπεδο οι άνθρωποι της ασφάλειας (Video)

nosokomeio arta 66- new’
ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Η πληροφορία για τα δείγματα αίματος

SYRIZA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: «Εκστόμισε χυδαιότητες – Προσπαθεί να διχάσει τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών»

poseidonas-giannopoylos-new
LIFESTYLE

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Έγραφε ένας “τι να μας πει ο κίναιδος;” και ήθελα να του γράψω από κάτω “ρε μάγκα…”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 18:04
georgiadis_konstantopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χθες ήταν κλειστά όλα τα δικαστήρια»: Η απάντηση της Κωνσταντοπούλου στην επίθεση Γεωργιάδη για Ρούτσι

kinaTenis1
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεθυσμένη γυναίκα διέκοψε διεθνές αγώνα τένις – Την έβγαλαν με το ζόρι από το γήπεδο οι άνθρωποι της ασφάλειας (Video)

nosokomeio arta 66- new’
ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Η πληροφορία για τα δείγματα αίματος

1 / 3