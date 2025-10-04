Νέα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, με 6 νεκρούς, μετά το κάλεσμα Τραμπ για τερματισμό των βομβαρδισμών

Το Ισραήλ έπληξε σήμερα τη Γάζα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μετά το κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη, συμφωνώντας στην απελευθέρωση ομήρων και αποδεχομένη μερικούς άλλους όρους του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Από τα πυρά των Ισραηλινών σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανέφεραν τοπικές αρχές.

Από ένα πλήγμα σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι σε ένα σπίτι στην πόλη της Γάζας, ενώ από ένα άλλο πλήγμα σκοτώθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι στην Χαν Γιούνις, στο νότο, σύμφωνα με εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και με τις τοπικές αρχές.

Η ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μία «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, αναφορικά με την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, μετά από την απάντηση της Χαμάς.

Λίγο αργότερα, ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ έδωσε οδηγίες στις ένοπλες δυνάμεις για τη μείωση των επιθετικών ενεργειών τους στη Γάζα.

