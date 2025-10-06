Μέλη του στολίσκου της Γάζας καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς και εξευτελισμούς κατά την κράτησή τους στο Ισραήλ

Διεθνείς ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και δικηγόροι που απελάθηκαν από το Ισραήλ μετά από απόπειρα ανατροπής του 16ετούς θαλάσσιου αποκλεισμού της Γάζας ως μέρος ενός ανθρωπιστικού στολίσκου, καταγγέλλουν ότι υπέστησαν βάναυση σωματική και λεκτική κακοποίηση από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Οι φερόμενες καταχρήσεις περιλάμβαναν στέρηση ύπνου και φαρμάκων, ξυλοδαρμούς, στόχευση στα κεφάλια τους με αυτόματα όπλα, επιθέσεις με σκύλους, εξαναγκασμός να κοιμηθούν στο πάτωμα, προσβολές και εξευτελισμούς, και υποχρέωση να παρακολουθήσουν πλάνα από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Με ξυλοκόπησαν από τη στιγμή που μπήκαμε στο λιμάνι μέχρι το τέλος», είπε ο Ιταλός δημοσιογράφος Σαβέριο Τομάζι. «Χτυπήματα στην πλάτη μου, χτυπήματα στο κεφάλι μου – και αυτοί [οι Ισραηλινοί στρατιώτες] γελούσαν, γελούσαν με όλα αυτά. Όποιος δεν κρατούσε τα μάτια του χαμηλά τιμωρούνταν με χτύπημα στο κεφάλι».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς περί κακομεταχείρισης μελών του στολίσκου ως «θρασύτατα ψέματα», δημοσιεύοντας στο X: «Όλα τα νόμιμα δικαιώματα των κρατουμένων γίνονται πλήρως σεβαστά».

Ο υπουργός εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ ωστόσο, δήλωσε ότι ήταν «περήφανος» για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε το προσωπικό στο Κετσιότ. Σε δήλωσή του για τους ακτιβιστές, ανέφερε: «Θα πρέπει να κατανοήσουν καλά τις συνθήκες στη φυλακή Κετσιότ και να το σκεφτούν δύο φορές πριν απευθυνθούν ξανά στο Ισραήλ».

Ο Ραφαέλ Μπορέγκο, Ισπανός ακτιβιστής και δικηγόρος, δήλωσε στο Reuters: «Κάθε φορά που κάποιος από εμάς καλούσε έναν αστυνομικό, διακινδυνεύαμε να εισέλθουν στο κελί μας επτά ή περισσότερα πλήρως οπλισμένα άτομα, όπως έκαναν και στο δικό μου, σημαδεύοντάς μας με όπλα στα κεφάλια μας, με σκυλιά έτοιμα να μας επιτεθούν και να μας σέρνουν στο πάτωμα. Αυτό συνέβαινε σε καθημερινή βάση».

Το παράρτημα Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας του Παγκόσμιου Κινήματος για τη Γάζα, που αποτελεί μέρος του στολίσκου, δήλωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της Αυστραλίας (DFAT) ειδοποίησε την οικογένεια ενός συμμετέχοντα ότι δέχθηκε επίθεση κατά την αναχαίτιση του σκάφους του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον ώμο και τα πλευρά του.

Ανέφερε ότι η DFAT είχε ενημερωθεί ότι ο άνδρας αργότερα δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν στη φυλακή, χαστουκίστηκε στο πρόσωπο, χλευάστηκε και κακοποιήθηκε λεκτικά, του αρνήθηκαν καθαρό νερό και τον κράτησαν ξύπνιο καθώς οι φρουροί του φώναζαν όλη τη νύχτα.

Η Άντα Κολάου, η αριστερή πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης, δήλωσε κατά την επιστροφή της στην Ισπανία την Κυριακή το βράδυ ότι η αυλή της φυλακής δίπλα στο κελί της είχε διακοσμηθεί με μια τεράστια φωτογραφία της βομβαρδισμένης Γάζας, με μια λεζάντα στα αραβικά που έγραφε: «Καλώς ήρθατε στη νέα Γάζα».

Είπε ότι αυτό έδειχνε ότι η φυλακή ήταν «η φυλακή ενός φασιστικού κράτους». Είπε ότι όταν «ζητήσαμε γιατρό, μας είπαν ότι αυτός ήταν για ανθρώπους».

Ο Λορέντζο Ντ’Αγκοστίνο, Ιταλός δημοσιογράφος, δήλωσε στον Guardian ότι υπήρχαν μέλη του πληρώματος που χρειάζονταν επειγόντως φαρμακευτική αγωγή. «Οι Ισραηλινοί τους αγνόησαν», είπε. «Όταν όλοι διαμαρτυρηθήκαμε, ήρθαν φορώντας εξάρτυση καταστολής ταραχών, έστειλαν σκύλους πάνω μας και έστρεψαν τα σκοπευτικά λέιζερ των αυτόματων τουφεκιών τους στα κεφάλια μας».

Πρόσθεσε: «Όταν μας έβγαλαν τα πουκάμισά μας και τα παλαιστινιακά σύμβολα όπως το κεφίγιε, τα πάτησαν με δύναμη».

Ο Ντ’ Αγκοστίνο και αρκετά άλλα μέλη του στολίσκου δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις φάνηκαν να επιλέγουν την Τούνμπεργκ για πιο σκληρή μεταχείριση. «Είδα με τα ίδια μου τα μάτια ότι ύψωσαν μια ισραηλινή σημαία από πάνω της, ενώ οι στρατιώτες έβγαζαν selfies μαζί της. Η Γκρέτα είναι μια δυνατή και θαρραλέα γυναίκα, αλλά κατά τη διάρκεια της κράτησής της φαινόταν βαθιά συγκλονισμένη», είπε ο Ντ’ Αγκοστίνο.

Ένα email που στάλθηκε από το σουηδικό υπουργείο Εξωτερικών και το οποίο είδε ο Guardian επιβεβαίωσε ότι η ακτιβίστρια είχε αναγκαστεί «να κρατάει σημαίες» και είχε «κρατηθεί σε ένα κελί γεμάτο κοριούς, με πολύ λίγο φαγητό και νερό».

Η ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τούνμπεργκ «δεν παραπονέθηκε στις ισραηλινές αρχές για κανέναν από αυτούς τους γελοίους και αβάσιμους ισχυρισμούς – επειδή δεν συνέβησαν ποτέ».

Η ακτιβίστρια έφτασε με πτήση στην Ελλάδα τη Δευτέρα, ανάμεσα σε 171 άτομα που το Ισραήλ δήλωσε ότι είχε απελάσει. Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, είπε: «Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής: μια γενοκτονία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, μια γενοκτονία που μεταδίδεται ζωντανά σε όλα τα τηλέφωνά μας».

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και 170 μέλη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud έγιναν δεκτοί από ένα τεράστιο πλήθος στην Αθήνα μετά την απαγωγή τους από τους ισραηλινούς.

Στις δηλώσεις της στους δημοσιογράφους η Τούνμπεργκ είπε «Δεν θα καταλάβω ποτέ πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο κακοί. Ότι θα λιμοκτονούσαν σκόπιμα εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν παγιδευμένοι υπό παράνομη πολιορκία ως συνέχεια δεκαετιών καταπίεσης και απαρτχάιντ».

Απαντώντας σε όσα έγιναν γνωστά από άλλους ακτιβιστές για βασανιστήρια και εξευτελιστικές συμπεριφορές από τα μέλη του ισραηλινού στρατού, η Τούνμπεργκ είπε πως «Θα μπορούσα να μιλάω για πολύ, πολύ ώρα για την κακομεταχείριση και τις καταχρήσεις που υπεστήκαμε κατά τη διάρκεια της φυλάκισής μας. Πιστέψτε με, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Το Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία και τη μαζική καταστροφή με γενοκτονική πρόθεση, επιχειρώντας να εξαλείψει έναν ολόκληρο πληθυσμό μπροστά στα μάτια μας».

Οι απελάσεις της Δευτέρας ανέβασαν τον συνολικό αριθμό των απελαθέντων σε 341, από 479 που κρατούνταν.

Είκοσι επτά Έλληνες υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένης της αριστερής βουλευτού, της Πέτης Πέρκα, επέστρεψαν επίσης στην πατρίδα τους τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Αθήνας ότι θα αποστείλει ένα ειδικά ναυλωμένο αεροπλάνο στο διεθνές αεροδρόμιο Εϊλάτ-Ραμόν του νότιου Ισραήλ.

Η κυβέρνηση της Ελλάδας έχει αντιμετωπίσει αυξανόμενες επικρίσεις για τον δισταγμό της να επικρίνει το Ισραήλ, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συγγενείς των ακτιβιστών να κατηγορούν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι δίνει προτεραιότητα στη «στρατηγική συμμαχία» των δύο χωρών.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών υπέβαλε «έντονη γραπτή διαμαρτυρία» την Παρασκευή, στην οποία κάλεσε το Ισραήλ «να ολοκληρώσει άμεσα τις απαιτούμενες διαδικασίες [του επαναπατρισμού] και να σεβαστεί τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων πολιτών», αλλά οι αντίπαλοι σημείωσαν ότι εκδόθηκε μόνο μετά από καταγγελίες για επίσημη αδιαφορία από τους συγγενείς των ακτιβιστών.

Αποφεύγοντας να κατονομάσει τον Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος βιντεοσκοπήθηκε να χλευάζει τους ακτιβιστές καθώς έφταναν στην ακτή, το υπουργείο επέκρινε «την απαράδεκτη και ακατάλληλη συμπεριφορά ενός Ισραηλινού υπουργού που στρέφεται εναντίον Ελλήνων πολιτών».

Εν τω μεταξύ, ένας νέος στολίσκος που απέπλευσε από την Τουρκία κατευθύνεται προς τη Γάζα και απέχει περίπου 200 ναυτικά μίλια από την περιοχή. Μεταφέρει περίπου 250 άτομα, συμπεριλαμβανομένων γιατρών, νοσηλευτών και δημοσιογράφων, σε ένα πλοίο που έχει μετατραπεί σε πλωτό νοσοκομείο.

