06.10.2025 19:27

Γκρέτα Τούνμπεργκ από το «Ελ. Βενιζέλος»: Στη Γάζα πραγματοποιείται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας (Video)

06.10.2025 19:27
greta tunberg

Η διεθνώς γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, απάντησε στις ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την άφιξή της στο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με τους 27 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και 170 μέλη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud έγιναν δεκτοί από ένα τεράστιο πλήθος στην Αθήνα μετά την απαγωγή τους από τους ισραηλινούς.

Στις δηλώσεις της στους δημοσιογράφους η Τούνμπεργκ είπε πως «στη Γάζα πραγματοποιείται μια γενοκτονία και μάλιστα μπροστά στα μάτια μας» και συνέχισε λέγοντας «Δεν θα καταλάβω ποτέ πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο κακοί. Ότι θα λιμοκτονούσαν σκόπιμα εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν παγιδευμένοι υπό παράνομη πολιορκία ως συνέχεια δεκαετιών καταπίεσης και απαρτχάιντ».

Απαντώντας σε όσα έγιναν γνωστά από άλλους ακτιβιστές για βασανιστήρια και εξευτελιστικές συμπεριφορές από τα μέλη του ισραηλινού στρατού, η Τούνμπεργκ είπε πως «Θα μπορούσα να μιλάω για πολύ, πολύ ώρα για την κακομεταχείριση και τις καταχρήσεις που υπεστήκαμε κατά τη διάρκεια της φυλάκισής μας. Πιστέψτε με, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Το Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία και τη μαζική καταστροφή με γενοκτονική πρόθεση, επιχειρώντας να εξαλείψει έναν ολόκληρο πληθυσμό μπροστά στα μάτια μας».

