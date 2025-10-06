Γκρέτα Τούνμπεργκ από το «Ελ. Βενιζέλος»: Στη Γάζα πραγματοποιείται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας (Video)

Η διεθνώς γνωστή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, απάντησε στις ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την άφιξή της στο Ελευθέριος Βενιζέλος μαζί με τους 27 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και 170 μέλη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud έγιναν δεκτοί από ένα τεράστιο πλήθος στην Αθήνα μετά την απαγωγή τους από τους ισραηλινούς.

Greta Thunberg and 170 Global Sumud Flotilla members are welcomed by a giant crowd in Athens after their abduction by the Israeli occupation. pic.twitter.com/3Xq2BjMqhj — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 6, 2025

Στις δηλώσεις της στους δημοσιογράφους η Τούνμπεργκ είπε πως «στη Γάζα πραγματοποιείται μια γενοκτονία και μάλιστα μπροστά στα μάτια μας» και συνέχισε λέγοντας «Δεν θα καταλάβω ποτέ πώς οι άνθρωποι μπορούν να είναι τόσο κακοί. Ότι θα λιμοκτονούσαν σκόπιμα εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν παγιδευμένοι υπό παράνομη πολιορκία ως συνέχεια δεκαετιών καταπίεσης και απαρτχάιντ».

Let me be very clear: there is a genocide going on in front of our eyes. pic.twitter.com/zhZ2HpVGgE — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 6, 2025

Απαντώντας σε όσα έγιναν γνωστά από άλλους ακτιβιστές για βασανιστήρια και εξευτελιστικές συμπεριφορές από τα μέλη του ισραηλινού στρατού, η Τούνμπεργκ είπε πως «Θα μπορούσα να μιλάω για πολύ, πολύ ώρα για την κακομεταχείριση και τις καταχρήσεις που υπεστήκαμε κατά τη διάρκεια της φυλάκισής μας. Πιστέψτε με, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Το Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία και τη μαζική καταστροφή με γενοκτονική πρόθεση, επιχειρώντας να εξαλείψει έναν ολόκληρο πληθυσμό μπροστά στα μάτια μας».

Israel is escalating genocide and mass destruction with genocidal intent, attempting to erase an entire population in… pic.twitter.com/nhpDtCXmiK — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 6, 2025

