Απορρίπτει την έφεση της Γκισλέιν Μάξγουελ το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την έφεση που άσκησε η Γκισλέιν Μάξγουελ κατά της καταδίκης της για σεξουαλική εμπορία.

Χωρίς να δώσει εξηγήσεις, το δικαστήριο αρνήθηκε να εκδικάσει την έφεση της Βρετανίδας πρώην κοσμικής, πράγμα που σημαίνει ότι η ποινή φυλάκισης 20 ετών που της επιβλήθηκε θα παραμείνει σε ισχύ, εκτός εάν της δοθεί προεδρική χάρη.

Ο δικηγόρος της, Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους, δήλωσε στο BBC ότι η ομάδα της ήταν «βαθιά απογοητευμένη», αλλά θα συνεχίσει να διερευνά νομικές οδούς «για να διασφαλίσει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

Πρόσφατα, ομοσπονδιακοί πράκτορες στις ΗΠΑ την ανέκριναν σχετικά με όσα γνώριζε στο πλαίσιο έρευνας για το σχέδιο εμπορίας ανθρώπων με θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και για το αν εμπλέκονταν και άλλοι.

Η Μάξγουελ καταδικάστηκε για τον ρόλο της στην προσέλκυση ανήλικων κοριτσιών για να τα εκμεταλλευτεί ο πρώην φίλος της Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Έπσταϊν πέθανε στη φυλακή το 2019.

