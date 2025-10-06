search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 08:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2025 19:04

Απορρίπτει την έφεση της Γκισλέιν Μάξγουελ το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ

06.10.2025 19:04
epstein maxwell 99- new

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την έφεση που άσκησε η Γκισλέιν Μάξγουελ κατά της καταδίκης της για σεξουαλική εμπορία.

Χωρίς να δώσει εξηγήσεις, το δικαστήριο αρνήθηκε να εκδικάσει την έφεση της Βρετανίδας πρώην κοσμικής, πράγμα που σημαίνει ότι η ποινή φυλάκισης 20 ετών που της επιβλήθηκε θα παραμείνει σε ισχύ, εκτός εάν της δοθεί προεδρική χάρη.

Ο δικηγόρος της, Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους, δήλωσε στο BBC ότι η ομάδα της ήταν «βαθιά απογοητευμένη», αλλά θα συνεχίσει να διερευνά νομικές οδούς «για να διασφαλίσει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

Πρόσφατα, ομοσπονδιακοί πράκτορες στις ΗΠΑ την ανέκριναν σχετικά με όσα γνώριζε στο πλαίσιο έρευνας για το σχέδιο εμπορίας ανθρώπων με θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και για το αν εμπλέκονταν και άλλοι.

Η Μάξγουελ καταδικάστηκε για τον ρόλο της στην προσέλκυση ανήλικων κοριτσιών για να τα εκμεταλλευτεί ο πρώην φίλος της Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Έπσταϊν πέθανε στη φυλακή το 2019.

Διαβάστε επίσης:

Άρθρο του φυλακισμένου Ιμάμογλου στη Le Monde: Οι πραγματικές μου «ενοχές», στα μάτια της εξουσίας, είναι οι τρεις εκλογικές μου νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης

Ξεκίνησαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς στο Κάιρο

Στριμωγμένος ο Νετανιάχου: O Τραμπ επιταχύνει τις προσπάθειες να τερματίσει τον πόλεμο και γνωρίζει πως δεν μπορεί να τον εμποδίσει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
attiko_nosokomeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττικό Νοσοκομείο: Νέο περιστατικό αλλεργικού επεισοδίου – Χορηγήθηκε λάθος φάρμακο σε 22χρονη

xryses melisses
BUSINESS

Τα Βραβεία Συγγραφής «Χρυσές Μέλισσες» επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά με παράταση συμμετοχών έως 1η Δεκεμβρίου 2025

panselinos new
ΕΛΛΑΔΑ

Η «υπερπανσέληνος της Συγκομιδής» υψώνεται στον ουρανό σήμερα 7 Οκτωβρίου

arnaoutogloy-new
MEDIA

«The 2Night Show»: Πρεμιέρα για 10η σεζόν έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου – Έκπληξη ο επόμενος καλεσμένος! (Video)

mitsotakis-vouli-proypologismos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2026: Φορολογικά υπερπλεονάσματα χτίζονται πάνω στην ακρίβεια και την τσέπη των πολιτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

parko11
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Παραλίγο... «οικολογικό χάος» σε εθνικό πάρκο εξαιτίας μιας συσκευασίας Cheetos (Video)  

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

makis_voridis_2606
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βίντεο στα social από ΠΑΣΟΚ για την παραγραφή Βορίδη

tsouros_stefanidou
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 08:50
attiko_nosokomeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττικό Νοσοκομείο: Νέο περιστατικό αλλεργικού επεισοδίου – Χορηγήθηκε λάθος φάρμακο σε 22χρονη

xryses melisses
BUSINESS

Τα Βραβεία Συγγραφής «Χρυσές Μέλισσες» επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά με παράταση συμμετοχών έως 1η Δεκεμβρίου 2025

panselinos new
ΕΛΛΑΔΑ

Η «υπερπανσέληνος της Συγκομιδής» υψώνεται στον ουρανό σήμερα 7 Οκτωβρίου

1 / 3