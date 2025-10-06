Ρόλο στη μεταπολεμική Γάζα επιδιώκει η ΕΕ – Θέλει να συμμετάσχει στο μεταβατικό όργανο διοίκησης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αναλάβει ρόλο στη μεταβατική αρχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας , δήλωσε η κορυφαία διπλωμάτης της Κάγια Κάλας σε δημοσιογράφους στις 6 Οκτωβρίου.

«Ναι, πιστεύουμε ότι η Ευρώπη έχει έναν σπουδαίο ρόλο και θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε με αυτό», δήλωσε ο Κάλλας, όταν ρωτήθηκε αν η ΕΕ επιθυμεί να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Η ΕΕ είναι ένας σημαντικός δωρητής βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους και έχει δεσμούς τόσο με την Παλαιστινιακή Αρχή όσο και με το Ισραήλ, επεσήμανε η Κάλλας.

«Νομίζω ότι η Ευρώπη δεν πρέπει μόνο να χρηματοδοτεί, αλλά θα πρέπει επίσης να είμαστε και παράγοντες», δήλωσε στο περιθώριο της συνόδου του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Χωρών του Κόλπου στο Κουβέιτ.

«Έχουμε εργαστεί πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο… και συνεργαζόμαστε με τους Άραβες εταίρους μας. Καταλαβαίνουν ότι είναι προς το συμφέρον όλων αν είμαστε εκεί, οπότε ελπίζουμε ότι και οι Ισραηλινοί θα συμφωνήσουν σε αυτό», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ένα σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, το οποίο περιλαμβάνει τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της περιοχής.

Η Χαμάς και το Ισραήλ διεξάγουν έμμεσες συνομιλίες σχετικά με την πρόταση στην Αίγυπτο αυτή την εβδομάδα.

Το σχέδιο του Τραμπ ορίζει ότι η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή τεχνοκρατική, παλαιστινιακή επιτροπή δίχως πολιτικό πρόσημο που θα διαχειρίζεται τις καθημερινές δημόσιες υπηρεσίες.

Αυτή η επιτροπή θα επιβλέπεται από το «Συμβούλιο Ειρήνης» – με επικεφαλής και προεδρεύοντα τον ίδιο τον Τραμπ, με συμμετοχή και του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ.

Αυτό το όργανο έχει οριστεί να χειριστεί τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και ανακτήσει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας.

