Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε «μεγάλο τρομοκράτη της Χεζμπολάχ»

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι σκότωσε ένα «σημαντικό μέλος» του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Παρά την εκεχειρία που ισχύει από τις 27 Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματά του τονίζοντας ότι στόχος του είναι μαχητές της Χεζμπολάχ και οι υποδομές της, κυρίως στον νότο του Λιβάνου.

This is the moment the Hezbollah terrorist experienced car troubles. Perhaps he just left his pager in the car and received our Chag Sameach message😉 https://t.co/3DrWI4daF4 pic.twitter.com/iRWcbvEIGu — Cheryl E 🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) October 6, 2025

103 άμαχοι νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε από την πλευρά του στις αρχές Οκτωβρίου ότι 103 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο μετά την εκεχειρία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Χασάν Άτουι, «έναν μεγάλο τρομοκράτη της μονάδας αεροπορικής άμυνας της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ναμπατίγια».

Ο Άτουι «ηγείτο των προσπαθειών αναδιοργάνωσης και επανεξοπλισμού» της μονάδας αυτής και «διατηρούσε επαφές με τους ηγέτες της στο Ιράν για την αγορά εξοπλισμών», πρόσθεσε ο στρατός.

Ο Άτουι είχε χάσει την όραση του στην επίθεση με βομβιστές

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI), ο Χασάν Άτουι σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ο Άτουι είχε τραυματιστεί και είχε χάσει την όρασή του στην έκρηξη των βομβητών και ασυρμάτων πέρυσι, διευκρίνισε το ANI.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Μοσάντ, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, είχε προκαλέσει έκπληξη με την επίθεση κατά μελών της Χεζμπολάχ όταν εξερράγησαν οι βομβητές τους, προκαλώντας τον θάνατο 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό χιλιάδων, εκ των οποίων πολλοί άμαχοι, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Το ANI έκανε λόγο επίσης για «δύο αεροπορικά πλήγματα» του Ισραήλ κατά «της ορεινής περιοχής Χερμέλ» (βορειοανατολικά), στην κοιλάδα Μπεκάα.

Σε ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε «αρκετούς τρομοκρατικούς στόχους» της Χεζμπολάχ «στην περιοχή της Μπεκάα» εκ των οποίων «στρατιωτικές βάσεις της Δύναμης Ραντουάν», επίλεκτη μονάδα του φιλοϊρανικού κινήματος, «όπου εντοπίστηκαν μαχητές της Χεζμπολάχ».

Αποδυναμωμένη από τον πόλεμο στον οποίο περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον Λίβανο, η Χεζμπολάχ, προ πολλού κυρίαρχη πολιτική και στρατιωτική δύναμη, υφίσταται πλέον έντονες πιέσεις να παραδώσει τα όπλα της στο κράτος.

Ο στρατός του Λιβάνου παρουσίασε στις αρχές Σεπτεμβρίου ένα σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και αναμένεται σήμερα να παρουσιάσει έκθεση για την εφαρμογή του κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

Διαβάστε επίσης

Τέμπη: Πώς ικανοποιήθηκε το αίτημα Ρούτσι για τοξικολογικές στη σορό του γιου του – Η νομική φόρμουλα και η δήλωση της οικογένειας

Στριμωγμένος ο Νετανιάχου: O Τραμπ επιταχύνει τις προσπάθειες να τερματίσει τον πόλεμο και γνωρίζει πως δεν μπορεί να τον εμποδίσει

Οι 5 βασικοί λόγοι για τους οποίους έκανε τώρα κίνηση ο Τσίπρας