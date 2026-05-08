Acropolis Swim Open: Πανελλήνιο ρεκόρ και Νο1 στον κόσμο ο Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιο

Ο Απόστολος Σίσκος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην πρεμιέρα του διεθνούς μίτινγκ κολύμβησης “Acropolis Swim Open”, που διεξάγεται από σήμερα (8/5) ως την Κυριακή 10/5 στο ΟΑΚΑ.

Ο 21χρονος πρωταθλητής της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο, παρότι κολύμπησε χωρίς ουσιαστικό συναγωνισμό στον τελικό. Ο Σίσκος τερμάτισε σε 1:54.12, βελτιώνοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών και νέων Κ23 (1:54.66), το οποίο είχε πετύχει στις 18 Μαϊου 2025 στη Θεσσαλονίκη, στο περσινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Ο χρόνος του ξεπερνάει το 1:54.21 του Ούγγρου “χρυσού” Ολυμπιονίκη Χούμπερτ Κος και τον ανεβάζει στο Νο1 της φετινής παγκόσμιας κατάταξης, ενώ φυσικά αποτελεί και όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027.

Θέση στην αποστολή για τη Βουδαπέστη “έκλεισε” με το… καλημέρα και η Αρτεμις Βασιλάκη, η οποία με επίδοση 16:20.95 στα 1.500μ. ελεύθερο σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών, βελτιώνοντας το 16:22.20 που είχε κάνει στις 28 Ιουνίου 2025, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 του Σαμορίν. Η κολυμβήτρια του Τρίτωνα Ηρακλείου επιβεβαίωσε φυσικά και το όριο για το φετινό Ευρωπαϊκό του Παρισιού, ενώ έφτασε “μια ανάσα” από το ρεκόρ γυναικών της Μαριάννας Λυμπερτά (16:20.11), το οποίο “αντέχει” από το 2010 αλλά φαίνεται ότι πολύ σύντομα θα αποτελέσει… ιστορία.

Το όριο για το Παγκόσμιο της Βουδαπέστης έπιασε επίσης ο Στέργιος Μπίλας, ο οποίος πρώτευσε στα 50μ. πεταλούδα με 23.21, που συνιστά και ρεκόρ αγώνων και παράλληλα επιβεβαιώνει το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στον “μικρό” τελικό του ίδιου αγωνίσματος, ο 18χρονος Χρήστος Διαμαντής με 24.00 έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό εφήβων/νεανίδων και ταυτόχρονα πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων, καταρρίπτοντας το 24.19 που είχε ο Νίκος Σπαθαράκης από πέρυσι (13/7/2025), στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγοριών, που έγινε στο ίδιο κολυμβητήριο.

Ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ. πρόσθιο πέτυχε η Ανδρομάχη Τασάκου με χρόνο 1:08.16. Η κολυμβήτρια του Ολυμπιακού, που έδωσε μάχη με τη Γαλλίδα Νίκα Γκοντούν (1:08.35), κατέρριψε μετά από 17 χρόνια το ρεκόρ γυναικών της Αγγελικής Εξάρχου (1:08.39), το οποίο είχε σημειωθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ρώμης, στις 27 Ιουλίου 2009, με χρήση των -απαγορευμένων έκτοτε- μαγιό εξελιγμένης τεχνολογίας. Η επίδοση της 23χρονης Τασάκου συνιστά παράλληλα και ρεκόρ στην κατηγορία νέων γυναικών.

Εστω και την ύστατη ώρα, ο Απόστολος Παπαστάμος έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς κατέκτησε την πρώτη θέση στα 400μ. μικτή ατομική με 4:17.83 και εξασφάλισε την παρουσία του στο Παρίσι, όπου θα πάει ως κάτοχος του τίτλου από το 2024. Αρκετά καλή εμφάνιση έκανε στο ίδιο αγώνισμα και ο Βασίλης Σοφικίτης, που κατετάγη δεύτερος με 4:21.01.

Ωραία κούρσα έγινε στα 50μ. πεταλούδα γυναικών, όπου η Αννα Ντουντουνάκη πήρε τη νίκη με 26.18 και επιβεβαίωσε το όριο για το Παρίσι, ενώ η Γεωργία Δαμασιώτη τερμάτισε δεύτερη σε 26.44, σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών. Το προηγούμενο κατείχε η Αννα-Αυγούστα Βλάχου με 26.56 από τις 28 Ιουνίου 2025 και το Ευρωπαϊκό Κ23 στο Σαμορίν.

Άλλο ένα πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία κορασίδων σημείωσε η Νεφέλη Μπιλανάκου, η οποία με 55.86 στα 100μ. ελεύθερο βελτίωσε το 55.90 που είχε σημειώσει στις 28/3 στην Πράγα. Η αθλήτρια του Αιγάλεω ΑΟ τερμάτισε τρίτη στον τελικό, πίσω από τη Γερμανίδα Νικόλ Μάιερ (54.87) και τη Σουηδή Σίγκνε Νόβακ Γκούντμουντσον (55.29).

Αρκετά γρήγορος ήταν ο τελικός στα 100μ. ελεύθερο ανδρών, με τέσσερις Ελληνες κολυμβητές να “κατεβαίνουν” τα 50 δευτερόλεπτα. Νικητής αναδείχθηκε ο Δημήτρης Μάρκος με 49.33 και ακολούθησαν, ο Φίλιππος Ανδριαδάκης με 49.42, ο Παναγιώτης Μπολάνος με 49.54 (το πρωί έκανε 49.45 στον προκριματικό) και ο Κωνσταντίνος Στάμου με 49.62.

Ο Δημήτρης Μάρκος κάλυψε διαφορά 1,5 δευτερολέπτου στα τελευταία 50 μέτρα και κέρδισε τα 800μ. ελεύθερο με 7:55.22, τρία εκατοστά μπροστά από τον Γάλλο Εμίλ Βενσάν (7:55.25). Ο Βαγγέλης Ντούμας με 1:01.18 κατέλαβε την τρίτη θέση στα 100μ. πρόσθιο, πίσω από τους Τούρκους Μπερκάι Ογκρετίρ (1:00.74) και Εμρέ Σακτσί (1:01.16).

Σπουδαίο ατομικό ρεκόρ πέτυχε στα 200μ. ύπτιο η Ελένη Αντωνιάδου, η οποία έκανε χρόνο 2:14.06 και κατέλαβε την τρίτη θέση, πίσω από τη Γαλλίδα Μανόν Ντομινζόν (2:12.54) και την Τουρκάλα Σουντέμ Ντενιζλί (2:13.13). Στα 400μ. μικτή ατομική γυναικών πρώτευσε η Τουρκάλα Ετσέμ Ντονμέζ με 4:50.78 και καλύτερη Ελληνίδα ήταν η Δανάη Τσαούση, που πήρε την τέταρτη θέση με 4:57.41.

