Γαβριήλ Σακελλαρίδης από Πάτρα: «Το μπαλάκι σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα για συνεργασία αν θέλουμε να πέσει ο Μητσοτάκης»

«Ως Νέα Αριστερά μας ενδιαφέρει η ανασύνθεση των δυνάμεων της Αριστεράς και της Οικολογίας και παράλληλα μας ενδιαφέρει γενικότερη συζήτηση με όλους τους πολιτικούς χώρους της Αριστεράς, όπου μπορούμε να βρούμε μία κοινή προγραμματική βάση και να υπάρχει μία προγραμματική συμφωνία».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σε δηλώσεις που έκανε απόψε στην Πάτρα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Όπως πρόσθεσε, «θα ήταν σημαντικό να μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις βρουν ένα κοινό πολιτικό πλαίσιο, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του 2026 και όχι να συζητούν αποκλειστικά για το τι έγινε το 2015», συμπληρώνοντας: «Εμάς μας ενδιαφέρει αυτή την στιγμή να ανοιχτούμε σε ένα ευρύ ακροατήριο, το οποίο έχει γυρίσει την πλάτη του στην Αριστερά και είτε μένει εκτός πολιτικής, είτε έχει επιλέξει για άλλους λόγους, κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού».

Απαντώντας ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, είπε:

«Απ΄ ότι αντιλαμβάνομαι ο κ. Τσίπρας θα προχωρήσει στην δημιουργία κόμματος και σίγουρα θα κριθεί για τις πολιτικές θέσεις που θα εκφράσει. Αν θέλουμε πραγματικά να δημιουργηθεί μία δυναμική, ώστε να ανατραπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο τρόπος με τον οποίο προχωράει ο κ. Τσίπρας δεν είναι ο ενδεδειγμένος. Αυτό που είναι σημαντικό, είναι να αντιπαρατεθεί μια καθαρή πολιτική πρόταση, η οποία δεν θα έχει ένα θολό στίγμα, αλλά θα πρέπει να μιλάει με σαφήνεια και προγραμματικό λόγο».

Επίσης, ανέφερε ότι «το βασικό πρόβλημα του τρόπου με τον οποίο πολιτεύεται ο κ. Τσίπρας είναι ότι στην πραγματικότητα πληρώνουμε όλοι μία μεγάλη κρίση αξιοπιστίας του αριστερού και προοδευτικού χώρου και αυτό το βλέπουμε σε όλους τους πολιτικούς χώρους της Αριστεράς». Όπως σημείωσε, «αυτό έχει μία συγκεκριμένη αφετηρία, δηλαδή από τα χρόνια της ήττας του 2023 και πιο πριν και ήταν το επιστέγασμα της κρίσης αξιοπιστίας, ενώ αυτή την στιγμή δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα για να ξεπεραστεί και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πλειοψηφική άποψη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Παράλληλα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημείωσε ότι «επειδή όμως μας ενδιαφέρει το γνήσιο λαϊκό αίτημα να πέσει ο Μητσοτάκης, νομίζω ότι αυτή την στιγμή το μπαλάκι πρέπει να περάσει στην πλευρά του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα».

Γιατί, όπως επεσήμανε, «αν πράγματι μας ενδιαφέρει όλους να πέσει η κυβέρνηση της Δεξιάς και να υπάρχει μία προοδευτική απάντηση, οι πρώτοι που θα έπρεπε να κάνουν την κίνηση της συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τσίπρας, σύμφωνα και με τα δημοσκοπικά δεδομένα».

«Διαφορετικά», συνέχισε, «δεν μπορούμε να λέμε γενικά και αόριστα να πέσει ο Μητσοτάκης, την στιγμή που ενώ το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τσίπρας πρεσβεύουν ότι μπορεί να γίνουν μία εναλλακτική, δεν συζητούν για συνεργασία».

Διαβάστε επίσης:

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Οι ευχές για την πλήρη αποθεραπεία της Μαρέβας Γκραμπόφσκι

Χαρδαλιάς: Η συνταγματική αναθεώρηση είναι ευκαιρία για ένα πραγματικό μοντέλο μητροπολιτικής διακυβέρνησης











