«Καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν» – Η Σία Κοσιώνη μετά από 20 χρόνια αποχαιρέτησε τον ΣΚΑΪ

Η Σία Κοσιώνη εκφώνησε το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων από τον ΣΚΑΪ. Η παρουσιάστρια και το κανάλι του Φαλήρου έδωσαν τέλος στη συνεργασία τους μετά από 20 χρόνια κοινής πορείας.

«Κυρίες και κύριοι, ήρθε αυτή η στιγμή, μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου, απόψε ίσως ακούτε και την καρδιά μου που αυτή τη στιγμή χτυπά πολύ δυνατά. Γιατί απόψε δεν θα σας πω μόνο αυτό το γνωστό ότι “εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται”, θα σας πω ότι μαζί με αυτό ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήμουν 26, είμαι 46 και ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωσή σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας και για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς δεν έχουν τελειωμό. Να ξέρετε ότι στάθηκα απέναντί σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο στα δύσκολα, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου», συνέχισε με χειροκροτήματα να ακούγονται στο βάθος.

Η παρουσιάστρια ευχαρίστησε την ιδιοκτησία του ΣΚΑΪ για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό της και είπε στους τηλεθεατές εις το επανιδείν. «Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου σε όλους τους ορόφους και σε όλες τις εποχές του ΣΚΑΪ, με τους οποίους δουλέψαμε μαζί, δουλέψαμε σκληρά και συχνά κάτω από αντίξοες και ακραία απαιτητικές συνθήκες για να χτίσουμε αυτό που αγαπήσατε. Ένα ενημερωτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών για το οποίο είμαστε και θα είμαστε περήφανοι. Τους ευγνωμονώ, σας ευγνωμονώ, καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν».

Η υπόκλιση του Βασίλη Χιώτη

Το δελτίο ακολούθησε την προκαθορισμένη πορεία. Ωστόσο, ο δημοσιογράφος Βασίλης Χιώτης αφού ολοκλήρωσε το σχόλιο του, έδωσε το χέρι στη Σία Κοσιώνη και με μία ελαφριά υπόκλιση της είπε ότι ήταν τιμή του, που συνεργάστηκαν. «Εγώ ευχαριστώ, Σία μου, τιμή μου», είπε ο δημοσιογράφος.

