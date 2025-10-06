Politico: Μυρίστηκε αίμα η Λεπέν καθώς ο Μακρόν ξεμένει από επιλογές

Η Μαρίν Λεπέν έχει ήδη ανατρέψει δύο γαλλικές κυβερνήσεις σε λιγότερο από ένα χρόνο. Δεν χρειάστηκε καν να πατήσει τη σκανδάλη για να «σκοτώσει μια τρίτη», αναφέρει σε δημοσίευμά του το Politico.

H ακροδεξιά ηγέτης ήταν αισιόδοξη τη Δευτέρα, μετά την αποτυχία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και των συμμάχων του στην τελευταία τους προσπάθεια να σχηματίσουν κυβέρνηση που θα μπορούσε να βγάλει τη Γαλλία από την πολιτική και οικονομική της κρίση.

Οι κεντρώοι φιλελεύθεροι βρίσκονται τώρα σε απόλυτο χάος και οι κορυφαίοι συνεργάτες της Λεπέν στον Εθνικό Συναγερμό μεταβαίνουν σε λειτουργία προεκλογικής εκστρατείας, παρά το γεγονός ότι ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε στον απερχόμενο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, 48 ώρες για μια τελευταία ευκαιρία για διαπραγμάτευση με τα κόμματα για να προσπαθήσουν να χαράξουν μια πορεία εξόδου από την κρίση.

Πάντως, σύμφωνα με την Le Figaro, ακόμα και αν οι διαπραγματεύσεις είναι επιτυχείς, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δεν επιθυμεί να διοριστεί εκ νέου πρωθυπουργός και ενημέρωσε για αυτό τον Μακρόν. Θα ηγηθεί των ύστατων διαπραγματεύσεων, αλλά ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, δεν θα συνεχίσει την αποστολή του εκτός ​​από αυτό.

«Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζόρνταν Μπαρντελά, έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, καθώς αποχωρούσε από μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με τη Λεπέν, επαναλαμβάνοντας τις εκκλήσεις προς τον Μακρόν να ζητήσει άμεσα νέες βουλευτικές εκλογές.

Ο πρόεδρος είναι πιο απομονωμένος από ποτέ, αφότου ο μακροχρόνιος σύμμαχός του, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, παραιτήθηκε το πρωί της Δευτέρας, αφού ανακοίνωσε τη σύσταση νέας κυβέρνησης το προηγούμενο βράδυ.

«Τον καλώ να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση. Είμαστε στο τέλος του δρόμου», δήλωσε η Λεπέν. «Το αστείο τελείωσε, η φάρσα συνεχίστηκε αρκετά… Καταπολεμώντας παράλογα τους θεσμούς, ο Εμανουέλ Μακρόν βάζει τη χώρα σε μια τρομερά περίπλοκη κατάσταση».

Κορυφαίοι σύμβουλοι τόσο της Λεπέν όσο και του Μπαρντελά κλήθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στα περίχωρα του Παρισιού για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα τη Δευτέρα το πρωί, μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από τον Λεκορνί.

Ο διορισμός του Λεκορνί αντιπροσώπευε την τρίτη προσπάθεια του Μακρόν να βρει διέξοδο από μια κρίση που γεννήθηκε από την άτυχη έκκλησή του για πρόωρες εκλογές πέρυσι, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα ένα κοινοβούλιο με ανεξέλεγκτες έδρες, όπου οι κεντρώοι του Μακρόν και οι σύμμαχοί του ελέγχουν μόνο περίπου το ένα τρίτο των εδρών.

Η αριστερά και η άκρα δεξιά ελέγχουν τα υπόλοιπα δύο τρίτα, αλλά κινούνται σε πολιτικά αντίθετες κατευθύνσεις, καταστέλλοντας εν τη γενέσει της κάθε διαδοχική προσπάθεια της κυβέρνησης να σπάσει το αδιέξοδο εν μέσω μιας κλιμακούμενης δημοσιονομικής κρίσης.

«Περιμένουμε τώρα τη διάλυση», δήλωσε μετά τη συνάντηση ένας από τους κορυφαίους συμβούλους της Λεπέν, ο οποίος δεν κατονομάστηκε καθώς δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια.

Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι η συνάντηση χρησιμοποιήθηκε για να συζητηθεί και να βελτιωθεί η επικοινωνία γύρω από την πλατφόρμα του κόμματος ενόψει πιθανών πρόωρων εκλογών.

Ένας ευρωβουλευτής του Εθνικού Συναγερμού, ο οποίος συμμετείχε σε μια παράλληλη, προγραμματισμένη συνάντηση σχετικά με την προετοιμασία των εκλογών, δήλωσε ότι οι συζητήσεις στο κόμμα επικεντρώνονται πλέον στην προετοιμασία για την προεκλογική εκστρατεία.

«Εξετάζουμε τις τελευταίες [μη καταχωρημένες] εκλογικές περιφέρειες, συναντήσεις, αφίσες… [μέχρι] την παραγγελία σε χαρτί», είπε.

Η «προφητεία» του Εθνικού Συναγερμού

Οι δημοσκοπήσεις τοποθετούν σταθερά τον Εθνικό Συναγερμό πολύ μπροστά από άλλα πολιτικά κόμματα, με περίπου 33 έως 34 τοις εκατό των ψήφων σε πιθανές βουλευτικές εκλογές. Το κόμμα του Μακρόν βρίσκεται στην τρίτη θέση, με το μισό αυτού του ποσοστού. Οι αριστεροί υποψήφιοι βρίσκονται δεύτεροι στις δημοσκοπήσεις.

Ο Μακρόν είναι πιθανό να διερευνήσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις πριν προκηρύξει νέες εκλογές. Αυτό περιλαμβάνει ενδεχομένως τον διορισμό ενός ακόμη πρωθυπουργού, αλλά αυτή τη φορά από την αριστερά. Η άκρα δεξιά, ωστόσο, στοιχηματίζει ότι η πίεση για επιστροφή στις κάλπες θα αποδειχθεί πολύ μεγάλη.

Οι εκλογές θα αποτελούσαν μια προσωπική πρόκληση για τη Λεπέν, καθώς επί του παρόντος υπόκειται σε πενταετή απαγόρευση εκλογών ως αποτέλεσμα καταδίκης για υπεξαίρεση νωρίτερα φέτος. Ωστόσο, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς είναι ανένδοτη ότι δεν θα αφήσει την προσωπική της κατάσταση να επηρεάσει τις ηγετικές της αποφάσεις.

Κορυφαίοι σύμβουλοι του κόμματος προετοιμάζουν επίσης τα στελέχη τους για αυστηρό έλεγχο σε οποιαδήποτε προεκλογική εκστρατεία, μεταξύ άλλων με την εξομάλυνση πιθανών εσωτερικών διαιρέσεων. Η γραμμή του κόμματος στην οικονομική πολιτική αποτελεί ένα ευαίσθητο σημείο, με ορισμένα μέλη της παλιάς φρουράς του κόμματος να εμμένουν στην προστατευτική ατζέντα της Λεπέν που απευθύνεται στην εργατική τάξη, ενώ άλλα τάχθηκαν υπέρ μιας προσέγγισης πιο ελεύθερης αγοράς που υποστήριξε ο Μπαρντελά.

«Υπήρχαν λόγια στην τηλεόραση που δεν ήταν ακριβώς συμβατά», δήλωσε ένας κορυφαίος σύμβουλος της Λεπέν, αναφερόμενος στα ανάμεικτα μηνύματα που έστειλαν βουλευτές για δημοσιονομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός φόρου επί των κεφαλαιακών κερδών.

Ερωτηθείς αν η τελευταία εξέλιξη ήταν μια χρυσή ευκαιρία για το κόμμα του, ο βουλευτής Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, ένας από τους πιο πιστούς βουλευτές της Λεπέν, δήλωσε: «Το να βλέπουμε τη χώρα μας σε αγωνία δεν είναι χρυσή ευκαιρία, είναι η πραγματοποίηση μιας προφητείας».

Η Λεπέν κατηγόρησε επίσης τη Δευτέρα τους συντηρητικούς Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι ήταν μέρος της απερχόμενης κυβέρνησης, και τους Σοσιαλιστές, οι οποίοι διαπραγματεύονται με την κυβέρνηση για τον προϋπολογισμό του 2026, για το χάος, επικρίνοντας «δύο πολιτικές δυνάμεις που καταστρέφουν την ίδια τους την αξιοπιστία».

Η φαινομενικά ασταμάτητη πορεία του Εθνικού Συναγερμού προς την εξουσία έρχεται καθώς η ακροδεξιά κερδίζει πόντους σε όλη την ήπειρο, προκαλώντας αναταραχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Μπαρντελά, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του πρωθυπουργού σε περίπτωση που ο Εθνικός Συναγερμός κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία σε μελλοντικές βουλευτικές εκλογές, συνέδεσε προκλητικά την άνοδό του σε εθνικό επίπεδο με την ικανότητά του να ανατρέψει και την παραδοσιακή τάξη της ΕΕ. Λίγο μετά τη συνάντησή του με τη Λεπέν, κατευθύνθηκε στο Στρασβούργο για να ψηφίσει πρόταση μομφής εναντίον της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι σύμμαχος του Μακρόν.

«Η Γαλλία βρίσκεται στη διαδικασία απελευθέρωσης από τον Μακρονισμό. Είναι καιρός να σπάσει και την Ευρώπη του Μακρόν», δημοσίευσε ο Μπαρντελά στο X.

Διαβάστε επίσης:

Αλβανία: Άνδρας άνοιξε πυρ μέσα σε δικαστήριο – Σκοτώθηκε ο δικαστής, τραυματίστηκαν άλλοι δύο

Γκρέτα Τούνμπεργκ από το «Ελ. Βενιζέλος»: Στη Γάζα πραγματοποιείται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας (Video)

Απορρίπτει την έφεση της Γκισλέιν Μάξγουελ το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ