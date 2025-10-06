search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 02:34
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

06.10.2025 19:35

Αλβανία: Άνδρας άνοιξε πυρ μέσα σε δικαστήριο – Σκοτώθηκε ο δικαστής, τραυματίστηκαν άλλοι δύο

06.10.2025 19:35
alvania astynomia – new
Photo: AP Αρχείου

Τραγωδία στα δικαστήρια των Τιράνων με έναν νεκρό και δύο τραυματίες από πυροβολισμούς μέσα σε δικαστική αίθουσα.

Συγκεκριμένα, δικαστής στο εφετείο των Τιράνων σκοτώθηκε, μέσα στη δικαστική αίθουσα, από έναν άνδρα που παρίστατο ενώπιόν του, ο οποίος αρχικά έτρεξε να διαφύγει και σύντομα συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Αλβανίας.

Ο Άστριτ Καλάια προήδρευε της ακροαματικής διαδικασίας, όταν ο άνδρας έβγαλε ένα όπλο και τον πυροβόλησε. «Κατά την επείγουσα διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο δικαστής υπέκυψε στα τραύματά του καθοδόν», διευκρίνισε η αστυνομία.

Ένας πατέρας και ο γιος του, που ήταν διάδικοι στη δίκη, τραυματίστηκαν επίσης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο η ζωή τους δεν κινδυνεύει.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, ο δράστης, που βρισκόταν στο δικαστήριο για μία διαμάχη γαιοκτησίας, είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως «έχανε» και για αυτόν τον λόγο πυροβόλησε εναντίον του δικαστή.

alonnisos istioforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς οι τέσσερις αλλοδαποί μετά από πυρκαγιά σε ιστιοφόρο στην Αλόννησο (Video)

1 / 3