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07.06.2026 23:25

Αγία Παρασκευή: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο με μηχανή στη Μεσογείων

07.06.2026 23:25
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Τη ζωή του έχασε ένας 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) στην Αγία Παρασκευή.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και η 23χρονη συνεπιβάτης της μηχανής, ενώ η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Πώς σημειώθηκε το τροχαίο

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση.

Νεκρός ο οδηγός της μηχανής

Μετά τη σύγκρουση, ο 22χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο πεζοδρόμιο.

Ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 23χρονη συνεπιβάτης υπέστη ελαφρά τραύματα.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο.

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