Γαλλία: Ο Λεκορνί δεν τα βρήκε με τους Σοσιαλιστές – Ορατό το σενάριο για εκλογές εντός 40 ημερών

Χωρίς να υπάρξουν απτά αποτελέσματα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η συνάντηση του υπό παραίτηση πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί με την ηγεσία του γαλλικού Σοσιαλιστικού κόμματος.

Ο Γραμματέας του κόμματος Ολιβιέ Φορ δήλωσε προς τους δημοσιογράφους, μετά την συνάντηση, ότι δεν υπάρχει «καμία εγγύηση» για την άρση ορισμένων αποφάσεων που αφορούν την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που για τους σοσιαλιστές είναι μείζονος σημασίας ζήτημα.

Επανέλαβε ότι το Σοσιαλιστικό κόμμα επιθυμεί τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης της Αριστεράς που θα έχει και την ευθύνη για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Σε εντελώς άλλο μήκος κύματος ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και υπουργός Εσωτερικών υπό παραίτηση Μπρουνό Ρεταγιό δήλωσε πως για το κόμμα του δεν είναι νοητή οποιαδήποτε αλλαγή της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η στήριξη τόσο των ρεπουμπλικάνων όσο και των σοσιαλιστών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης στην Γαλλία.

Σε ό,τι αφορά τα κόμματα που δεν μετέχουν στις διαβουλεύσεις με τον Λεκορνί, τόσο η Μαρίν Λεπέν όσο και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν ξεκαθάρισαν θα καταθέσουν προτάσεις μομφής κατά οποιασδήποτε κυβέρνησης συγκροτηθεί. Η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν κατέθεσε πρόταση έκπτωσης του Μακρόν από το προεδρικό αξίωμα, η οποία ωστόσο δεν κρίθηκε αποδεκτή από το προεδρείο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης

Ο Γάλλος πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό, ενώ σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο Μακρόν, κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ ανέφεραν ότι δεν αναμένεται να τοποθετηθεί σήμερα δημοσίως.

Ο Μακρόν αρχίζει να σκέφτεται τις εκλογές

Ο Μακρόν έδωσε προθεσμία 48 ωρών στον Λεκορνί να προσπαθήσει να πείσει τα κόμματα να δεχτούν τον προϋπολογισμό, κάτι που όπως φαίνεται έπεσε στο κενό.

Ετσι, ο Γάλλος πρόεδρος ξεμένει από επιλογές για την θέση του πρωθυπουργού και η μόνη λύση για να παραμείνει στην εξουσία, είναι -όπως όλα δείχνουν εκτός κι αν υπάρξει τρομερή ανατροπή- να ορίσει ένα πρόσωπο της αριστεράς. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να ανατρέψει και την ατζέντα επενδύσεων του Μακρόν κάτι που θέλει να αποφύγει.

Ετσι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Canard Enchaîné ο ένοικος του Ελιζέ μελετά το σοβαρά το ενδεχόμενο της νέας προσφυγής στις κάλπες 16 μήνες μετά τις τελευταίες εκλογές, όταν πέρυσι το καλοκαίρι είχε αιφνιδιάσει τους πάντες με την απόφασή του.

To δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Μακρόν έχει διαβιβάσει διακριτικά οδηγίες στους νομάρχες της Γαλλίας να είναι έτοιμοι για πιθανές πρόωρες εκλογές στις 16 και στις 23 Νοεμβρίου.

Η νομοθεσία της Γαλλίας αναφέρει πως σε περίπτωση διάλυσης της Βουλής, πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές σε διάστημα 20 έως 40 ημερών.

