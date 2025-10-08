search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:07
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 14:19

Γαλλία: Ο Λεκορνί δεν τα βρήκε με τους Σοσιαλιστές – Ορατό το σενάριο για εκλογές εντός 40 ημερών

08.10.2025 14:19
lecornu

Χωρίς να υπάρξουν απτά αποτελέσματα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η συνάντηση του υπό παραίτηση πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί με την ηγεσία του γαλλικού Σοσιαλιστικού κόμματος.

Ο Γραμματέας του κόμματος Ολιβιέ Φορ δήλωσε προς τους δημοσιογράφους, μετά την συνάντηση, ότι δεν υπάρχει «καμία εγγύηση» για την άρση ορισμένων αποφάσεων που αφορούν την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που για τους σοσιαλιστές είναι μείζονος σημασίας ζήτημα. 

Επανέλαβε ότι το Σοσιαλιστικό κόμμα επιθυμεί τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης της Αριστεράς που θα έχει και την ευθύνη για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Σε εντελώς άλλο μήκος κύματος ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και υπουργός Εσωτερικών υπό παραίτηση Μπρουνό Ρεταγιό δήλωσε πως για το κόμμα του δεν είναι νοητή οποιαδήποτε αλλαγή της αναμόρφωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Η στήριξη τόσο των ρεπουμπλικάνων όσο και των σοσιαλιστών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης στην Γαλλία.

Σε ό,τι αφορά τα κόμματα που δεν μετέχουν στις διαβουλεύσεις με τον Λεκορνί, τόσο η Μαρίν Λεπέν όσο και ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν ξεκαθάρισαν θα καταθέσουν προτάσεις μομφής κατά οποιασδήποτε κυβέρνησης συγκροτηθεί. Η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν κατέθεσε πρόταση έκπτωσης του Μακρόν από το προεδρικό αξίωμα, η οποία ωστόσο δεν κρίθηκε αποδεκτή από το προεδρείο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης 

Ο Γάλλος πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό, ενώ σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο Μακρόν, κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ ανέφεραν ότι δεν αναμένεται να τοποθετηθεί σήμερα δημοσίως.

Ο Μακρόν αρχίζει να σκέφτεται τις εκλογές

Ο Μακρόν έδωσε προθεσμία 48 ωρών στον Λεκορνί να προσπαθήσει να πείσει τα κόμματα να δεχτούν τον προϋπολογισμό, κάτι που όπως φαίνεται έπεσε στο κενό.

Ετσι, ο Γάλλος πρόεδρος ξεμένει από επιλογές για την θέση του πρωθυπουργού και η μόνη λύση για να παραμείνει στην εξουσία, είναι -όπως όλα δείχνουν εκτός κι αν υπάρξει τρομερή ανατροπή- να ορίσει ένα πρόσωπο της αριστεράς. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να ανατρέψει και την ατζέντα επενδύσεων του Μακρόν κάτι που θέλει να αποφύγει.

Ετσι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Canard Enchaîné ο ένοικος του Ελιζέ μελετά το σοβαρά το ενδεχόμενο της νέας προσφυγής στις κάλπες 16 μήνες μετά τις τελευταίες εκλογές, όταν πέρυσι το καλοκαίρι είχε αιφνιδιάσει τους πάντες με την απόφασή του.

To δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Μακρόν έχει διαβιβάσει διακριτικά οδηγίες στους νομάρχες της Γαλλίας να είναι έτοιμοι για πιθανές πρόωρες εκλογές στις 16 και στις 23 Νοεμβρίου.

Η νομοθεσία της Γαλλίας αναφέρει πως σε περίπτωση διάλυσης της Βουλής, πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές σε διάστημα 20 έως 40 ημερών.

Διαβάστε επίσης:

Φωτίες ανάβει η Ζαχάροβα: Κατηγορεί την Ελλάδα για σχέδιο προσάρτησης της Κύπρου, μιλάει για… σκέτη «Δημοκρατία της Μακεδονίας»

Ισραήλ: Νέα πρόκληση από τον ακροδεξιό υπουργό Μπεν Γκβιρ – Επισκέφθηκε ξανά την Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ (videos)

Φον ντερ Λάιεν για drones: «Πρόκειται για υβριδικό πόλεμο» – Στο στόχαστρο η Ρωσία που «επιδιώκει να σπείρει τη διχόνοια» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιμένουν οι αγρότες στον εμβολιασμό, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης για να αποφευχθεί το lockdown

1000026607
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιβλίο Στυλιανίδη: Χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή στην εκδήλωση, δεν πήγε ο Σαμαράς (Photos)

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια κακοποίηση 38χρονης εγκύου: Τη σημάδεψε ο σύζυγος της στο πρόσωπο με πιρούνι

karamanlis mitsotakis samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαμαράς: «Προσωπική του επιλογή» να μην παραστεί στην εκδήλωση Στυλιανίδη με Μητσοτάκη-Καραμανλή

bob ross
ΚΟΣΜΟΣ

Σε δημοπρασία πίνακες του Μπομπ Ρος για την υποστήριξη δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:06
probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιμένουν οι αγρότες στον εμβολιασμό, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης για να αποφευχθεί το lockdown

1000026607
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιβλίο Στυλιανίδη: Χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή στην εκδήλωση, δεν πήγε ο Σαμαράς (Photos)

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια κακοποίηση 38χρονης εγκύου: Τη σημάδεψε ο σύζυγος της στο πρόσωπο με πιρούνι

1 / 3