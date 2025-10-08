Πώς θα γίνει η μετάβαση στη μεταπολεμική Γάζα – Σύνοδος με Ρούμπιο στο Παρίσι, πρόσκληση σε Τραμπ από αλ Σίσι για την τελετή υπογραφής

Η μετάβαση στην μεταπολεμική Γάζα θα βρεθεί στο επίκεντρο της υπουργικής συνόδου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

Όπως δήλωσαν τρεις διπλωματικές πηγές, ευρωπαϊκά και αραβικά κράτη μαζί με τις ΗΠΑ θα συζητήσουν για το μεταπολεμικό τοπίο στη Γάζα παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ, της Χαμάς και μεσολαβητών στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ-Σέιχ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με το Reuters, αναμένεται να συμμετάσχουν ακόμη υπουργοί από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ιορδανία, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδονησία, την Τουρκία και τον Καναδά.

Η συνάντηση έχει στόχο να συζητηθεί το πώς θα εφαρμοστεί το σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανικός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και να αξιολογηθούν οι συλλογικές δεσμεύσεις χωρών.

Σύμφωνα με σημείωμα που εστάλη στους αντιπροσώπους, η συνάντηση αποσκοπεί στη συμφωνία για κοινές δράσεις με στόχο τη συμβολή των ΗΠΑ στο σχέδιο για τη Γάζα.

Το σημείωμα ανέφερε ότι η συμμετοχή της Ουάσιγκτον θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο.

Ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή, που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να είναι παρούσες οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μια ιταλική πηγή υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης του σχεδίου Τραμπ, το οποίο ήταν «το μόνο δυνατό».

Γαλλική διπλωματική πηγή δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια της συνάντησης και η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και την ανοικοδόμηση του θύλακα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την υποστήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής και των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας.

Η πρόσκληση Αλ Σίσι στον Τραμπ να παραστεί στην υπογραφή της συμφωνίας

Η Σύνοδος στο Παρίσι θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς, που συνεχίζονται για τρίτη ημέρα στην Αίγυπτο.

Οι εκπρόσωποι του Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του και πρώην σύμβουλός του, Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετείχαν την Τετάρτη στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τη Γάζα στην Αίγυπτο.

Την ίδια ώρα, ο Αιγύπτιος πρόεδρος προσκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση συμφωνίας, να παραστεί στην υπογραφή στην Αίγυπτο.

«Θα ήταν υπέροχο, αν επιτευχθεί συμφωνία, να παραστεί η Εξοχότητά σας. Προσκαλώ τον πρόεδρο Τραμπ στην περίπτωση αυτή, αν το επιτρέψει ο Θεός, αν επιτευχθεί συμφωνία, να παραστεί στην υπογραφή της στην Αίγυπτο», δήλωσε ο Αλ Σίσι σε τελετή αποφοίτησης φοιτητών αστυνομικής σχολής στο Κάιρο.

Ο Αλ Σίσι δήλωσε ότι «εξέχοντες» απεσταλμένοι των ΗΠΑ στάλθηκαν στο Σαρμ ελ Σεΐχ χθες, αναφερόμενος στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, «με ισχυρή εντολή από τον πρόεδρο Τραμπ να τερματίσουν τον πόλεμο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος γύρου διαπραγματεύσεων».

«Το μήνυμά μου προς τον πρόεδρο Τραμπ… συνεχίστε την υποστήριξή σας και τη θέλησή σας να τερματίσετε αυτόν τον πόλεμο» είπε ο Αιγύπτιος πρόεδρος.

Ο Σίσι θεωρεί ότι οι συνομιλίες στο Σαρμ ελ-Σέιχ εξελίσσονται θετικά. Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ υπήρχαν αναφορές ότι ο επικεφαλής της Αιγυπτιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, καθώς και ο διευθυντής της τουρκικής Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών βρίσκονται όλοι στο Σινά για τις διαπραγματεύσεις.

Το Al-Arabiya ανέφερε επίσης ότι «ο Αιγύπτιος πρόεδρος τόνισε πως κανείς δεν μπορεί να απειλήσει το αιγυπτιακό κράτος, υπογραμμίζοντας την ικανότητά του να ξεπερνά κάθε πρόκληση και να αντιμετωπίζει κάθε απειλή». Το Al-Ain σημείωσε ότι «ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι επιβεβαίωσε πως υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικές εξελίξεις στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του να παραστεί στην υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Αίγυπτο, εάν αυτή επιτευχθεί».

Ο Σίσι πρόσθεσε ακόμη: «Υπάρχουν σημαντικοί απεσταλμένοι που στάλθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ στο Σαρμ ελ-Σέιχ. Έλαβα πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα που θα ήθελα να ανακοινώσω στους Αιγύπτιους, στην περιοχή και στον κόσμο: Έρχονται με ισχυρή βούληση, ισχυρό μήνυμα και ισχυρή εντολή από τον πρόεδρο Τραμπ για να τερματίσουν τον πόλεμο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος γύρου διαπραγματεύσεων. Ελπίζω όλοι οι συμμετέχοντες να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία για να τερματιστεί ο πόλεμος» πρόσθεσε ο Αιγύπτιος πρόεδρος.

Διαβάστε επίσης:

Πογκρόμ Τραμπ κατά Δημοκρατικών: «Να μπουν στη φυλακή ο κυβερνήτης του Ιλινόι και ο δήμαρχος του Σικάγο»

Κρίσιμες ώρες στη Γαλλία: Τελευταία ζαριά για τον Λεκορνί – Αγώνας δρόμου για να αποφύγει τις κάλπες

Γάζα: Ασύλληπτη φρίκη – Πάνω από 18.000 τα νεκρά παιδιά – Η λίστα με ονόματα από τον Guardian