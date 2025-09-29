search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 22:33
ΚΟΣΜΟΣ

29.09.2025 21:45

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Ο οδικός χάρτης για τον τερματισμό του πολέμου και τη διοίκηση της Λωρίδας

Τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Το σχέδιο περιλαμβάνει προθεσμία 72 ωρών για τη Χαμάς να επιστρέψει ομήρους και στη συνέχεια ζητά από το Ισραήλ να απελευθερώσει εκατοντάδες παλαιστίνιους κρατούμενους.

Το σχέδιο αναφέρει επίσης:

«Η Γάζα θα διέπεται από την προσωρινή μεταβατική διακυβέρνηση μιας τεχνοκρατικής, απολιτικής Παλαιστινιακής Επιτροπής, υπεύθυνης για την παροχή της καθημερινής λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και των δήμων για τους ανθρώπους στη Γάζα.

Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από εξειδικευμένους Παλαιστίνιους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, με επίβλεψη και εποπτεία από ένα νέο διεθνές μεταβατικό όργανο, το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα διευθύνεται και θα τελεί υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, με άλλα μέλη και αρχηγούς κρατών που θα ανακοινωθούν, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ».

Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως, με όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις – συμπεριλαμβανομένων των εναέριων και χερσαίων επιχειρήσεων – να αναστέλλονται.

  • Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει ή θα καταλάβει τη Γάζα
  • Κανείς δεν θα αναγκαστεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν
  • Θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ “για την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της Γάζας”
  • Μέσα σε 72 ώρες από την αποδοχή του Ισραήλ την πρόταση, όλοι οι υπόλοιποι ομήροι – ζωντανοί και νεκροί – θα επιστραφούν
  • Οι ΗΠΑ θα δημιουργήσουν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων “να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη”
  • Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με αραβικούς και διεθνείς εταίρους “για να αναπτύξουν μια προσωρινή διεθνή δύναμη σταθεροποίησης για να αναπτυχθούν αμέσως στη Γάζα”
  • Τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη και αφοπλισμό θα έχουν αμνηστία
  • Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023
  • Εισαγωγή και διανομή βοήθειας για να προχωρήσει χωρίς παρεμβολές από δύο μέρη μέσω του ΟΗΕ
  • Χαμάς και άλλες φατρίες θα πρέπει να συμφωνήσουν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, είτε άμεσες είτε έμμεσες ή σε οποιαδήποτε μορφή

Αναλυτικά πώς θα διοικείται η Γάζα

  • Η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή μεταβατική αρχή -μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική, μη πολιτική επιτροπή αρμόδια για τη διαχείριση των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών για τους κατοίκους της Λωρίδας. Η επιτροπή θα αποτελείται από ικανούς Παλαιστινίους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου, του «Συμβουλίου Ειρήνης», με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον, μέλη και ηγέτες κρατών θα ανακοινωθούν αργότερα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ. Το όργανο αυτό θα καθορίζει το πλαίσιο και θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας, έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων (όπως προτάθηκε, μεταξύ άλλων, στο Ειρηνευτικό Σχέδιο Τραμπ του 2020 και στην πρωτοβουλία Σαουδικής Αραβίας–Γαλλίας) και μπορέσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να αναλάβει ξανά τον έλεγχο της Λωρίδας. Το Συμβούλιο θα εφαρμόσει τα κορυφαία διεθνή πρότυπα για να δημιουργήσει μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της Γάζας και θα προσελκύει επενδύσεις.
  • Το οικονομικό σχέδιο του Τραμπ για την ανάπτυξη και ανοικοδόμηση της Γάζας θα διαμορφωθεί μέσω μιας ομάδας ειδικών που έχουν συμβάλει στη δημιουργία σύγχρονων, ακμάζουσων πόλεων στη Μέση Ανατολή. Πολλές επενδυτικές προτάσεις και φιλόδοξες ιδέες ανάπτυξης που έχουν εκπονηθεί από διεθνείς οργανισμούς θα εξεταστούν, με στόχο την ενοποίηση πλαισίων ασφάλειας και διακυβέρνησης και την προσέλκυση επενδύσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και ελπίδα για το μέλλον της Γάζας.
  • Θα δημιουργηθεί μια ειδική εμπορική ζώνη με προνομιακούς δασμούς και ποσοστά πρόσβασης, τα οποία θα διαπραγματευθούν με συμμετέχουσες χώρες.
  • Κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να φύγει από τη Γάζα, όσοι το επιθυμούν θα είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν και να επιστρέψουν. Θα ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να παραμείνουν και θα τους δώσουμε την ευκαιρία να χτίσουν μια καλύτερη Γάζα.

1 / 3