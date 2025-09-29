O Νετανιάχου συμφώνησε στο σχέδιο Tραμπ για τη Γάζα, αν δεν το αποδεχτεί η Χαμάς «τελειώνουμε τη δουλειά» – Για «ιστορική μέρα» μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τη κρίσιμη διμερή συνάντηση που είχαν στον Λευκό Οίκο με αντικείμενο την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με τη Χαμάς και απελευθέρωσης των ομήρων, με τους δύο ηγέτες να μην δέχονται ερωτήσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι “πολύ, πολύ κοντά” στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά τη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. «Υποστηρίζω το σχέδιό σου για να τερματίσω τον πόλεμο στη Γάζα», τόνισε ο Νετανιάχου, προειδοποιώντας ότι μπορεί να γίνει «με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Νετανιάχου που συμφώνησε στο σχέδιο για την ειρήνη στη Γάζα.

«Είμαστε στο ελάχιστο, πολύ, πολύ κοντά» είπε ο Τραμπ για την επίτευξη μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός για τη Γάζα. «Ας την ονομάσουμε, αιώνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Εάν γίνει αποδεκτή από τη Χαμάς, η συμφωνία απαιτεί την απελευθέρωση όλων των εναπομείναντων ομήρων εντός 72 ωρών, επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες θα δεσμευτούν για την αποστρατικοποίηση της Γάζας και τον αφοπλισμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς και όλων των άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων, ενώ πρόσθεσε πως «ακούει ότι η Χαμάς θέλει να το κάνει και αυτό».

«Οι Ισραηλινοί θα είχουν “το δικαίωμα” και την υποστήριξή μας “να τελειώσουν τη δουλειά της καταστροφής της Χαμάς”, αν η ομάδα απορρίψει τη συμφωνία».

Όπως είπε ο Τραμπ, όλα τα μέρη θα συμφωνήσουν σε ένα χρονοδιάγραμμα προκειμένου οι ισραηλινές δυνάμεις να αποσυρθούν σε φάσεις από τη Γάζα.

Ο Νετανιάχου παραμένει «σθεναρά αντίθετος σε ένα παλαιστινιακό κράτος», είπε ο Τραμπ ενώ επιτέθηκε στις χώρες που «ανόητα» το αναγνώρισαν.

«Οι Ισραηλινοί θέλουν να επιστρέψουν στην ειρήνη. Υπάρχουν πολλοί Παλαιστίνιοι που επιθυμούν να ζήσουν ειρηνικά, πρόσθεσε.

«Υποχώρησαν», είπε ο Τραμπ για τους Ισραηλινούς, «τους άφησαν τη θάλασσα και ποτέ δεν το ξέχασα, επειδή το είπα, δεν ακούγεται καλή η συμφωνία για μένα ως άνθρωπος του real estate, εννοώ, εγκατέλειψαν τη θάλασσα, σωστά;», είπε, μιλώντας για τη Γάζα.

«Προκαλώ τους Παλαιστίνιους να αναλάβουν την ευθύνη για το πεπρωμένο τους, επειδή αυτό είναι που τους δίνουμε, τους δίνουμε την ευθύνη για το πεπρωμένο τους», δήλωσε.

Ο Τραμο είπε ακόμη ότι ο Νετανιάχου κατανοεί ότι ήρθε η ώρα. «Τώρα ήρθε η ώρα για τη Χαμάς να δεχτεί τους όρους».

Τραμπ: Η Παλαιστινιακή Αρχή θα διατηρήσει κάποιο έλεγχο

«Αυτό που επιφυλάσσει το μέλλον για τους Παλαιστίνιους, κανείς δεν ξέρει πραγματικά», δήλωσε ο Τραμπ. Πρότεινε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή να διατηρήσει κάποιο επίπεδο εξουσίας, μια ιδέα που επέκρινε ο Νετανιάχου.

«Εάν η Παλαιστινιακή Αρχή δεν ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που έθεσα και το όραμά μου για ειρήνη το 2020, θα έχουν μόνο τους εαυτούς τους να κατηγορήσουν», δήλωσε.

Η Παλαιστινιακή Αρχή αναγνωρίζεται διεθνώς ως αντιπροσωπεύει τον Παλαιστινιακό λαό.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπας, ασκεί περιορισμένη διοίκηση σε τμήματα της Δυτικής Όχθης που έχει καταληφθεί από το Ισραήλ. Εκδίδει παλαιστινιακά διαβατήρια και διαχειρίζεται τα παλαιστινιακά συστήματα υγείας και εκπαίδευσης.

Νετανιάχου: Αποδέχεται την πρόταση ειρήνης του Τραμπ

«Έχεις αποδείξει ξανά και ξανά αυτό που έχω πει πολλές φορές, είσαι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ ο Ισραήλ στο Λευκό Οίκο», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Υποστηρίζω το σχέδιό σου για να τερματίσω τον πόλεμο στη Γάζα», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, συμπληρώνοντας ότι αυτό θα διασφαλίσει πως «το Ισραήλ δεν θα απειληθεί ξανά από τη Χαμάς».

O ίδιος χαρακτήρισε τη συνάντηση «κρίσιμο βήμα όχι μόνο για να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά και για να στρωθεί το έδαφος για ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Παράλληλα, εκθείασε τους στρατιώτες του Ισραήλ, οι οποίοι, όπως είπε, «πολεμούν σαν λιοντάρια ενάντια στη βαρβαρότητα».

«Με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο»

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι μπορεί να γίνει «με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο», προσθέτοντας ότι όλοι οι όμηροι – ζωντανοί και νεκροί – θα πρέπει να επιστραφούν εντός 72 ωρών. Λέει ότι δίνεται σε όλα τα μέρη η ευκαιρία να το κάνουν αυτό ειρηνικά, αλλά αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο ή υποτίθεται ότι το αποδεχτεί και δεν το εφαρμόσει, τότε «θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά», λέει. «Αυτό μπορεί να γίνει με τον εύκολο ή με τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει», είπε.

Ο Νετανιάχου είπε ότι η Γάζα θα έχει μια «ειρηνική πολιτική διοίκηση».

Η Χαμάς θα αφοπλιστεί, η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί και το Ισραήλ θα αποσυρθεί σε συνάρτηση με την έκταση του αφοπλισμού της Χαμάς, προσθέτει.

Η Παλαιστινιακή Αρχή χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση, λέει ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου λέει ότι δεν έδωσαν αυτόν τον «φρικτό» αγώνα για να παραμείνει η Χαμάς στη Γάζα.

Συνεχίζει λέγοντας ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν μπορεί να έχει κανένα ρόλο στη Γάζα χωρίς να υποστεί μια «ριζική και γνήσια αναθεώρηση».

Προσθέτει ότι αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο μπορεί να είναι «μια νέα αρχή» για τη Γάζα και ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, και οι «Συμφωνίες του Αβραάμ» θα μπορούσαν να «επανενεργοποιηθούν» και να επεκταθούν σε άλλα αραβικά και μουσουλμανικά έθνη.

Η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε χωρίς να δεχθούν ερωτήσεις οι δύο ηγέτες.

Το σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Το σχέδιο περιλαμβάνει προθεσμία 72 ωρών για τη Χαμάς να επιστρέψει ομήρους και στη συνέχεια ζητά από το Ισραήλ να απελευθερώσει εκατοντάδες παλαιστίνιους κρατούμενους.

Το σχέδιο αναφέρει επίσης:

«Η Γάζα θα διέπεται από την προσωρινή μεταβατική διακυβέρνηση μιας τεχνοκρατικής, απολιτικής Παλαιστινιακής Επιτροπής, υπεύθυνης για την παροχή της καθημερινής λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και των δήμων για τους ανθρώπους στη Γάζα.

Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από εξειδικευμένους Παλαιστίνιους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, με επίβλεψη και εποπτεία από ένα νέο διεθνές μεταβατικό όργανο, το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα διευθύνεται και θα τελεί υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, με άλλα μέλη και αρχηγούς κρατών που θα ανακοινωθούν, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Τονι Μπλερ».

Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως, με όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις – συμπεριλαμβανομένων των εναέριων και χερσαίων επιχειρήσεων – να αναστέλονται.

Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει ή θα καταλάβει τη Γάζα

Κανείς δεν θα αναγκαστεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν

Θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ “για την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της Γάζας”

Μέσα σε 72 ώρες από την αποδοχή του Ισραήλ την πρόταση, όλοι οι υπόλοιποι ομήροι – ζωντανοί και νεκροί – θα επιστραφούν

Οι ΗΠΑ θα δημιουργήσουν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων “να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη”

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους “για να δημιουργήσουν μια προσωρινή διεθνή δύναμη σταθεροποίησης για να αναπτυχθούν αμέσως στη Γάζα”

Τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη και αφοπλισμό θα έχουν αμνηστία

Μόλις απελευθερωθούν όλοι οι ομήροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους και και 1.700 Γαζαίους που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023

Εισαγωγή και διανομή βοήθειας για να προχωρήσει χωρίς παρεμβολές από δύο μέρη μέσω του ΟΗΕ

Χαμάς και άλλες φατρίες θα πρέπει να συμφωνήσουν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, είτε άμεσες είτε έμμεσες ή σε οποιαδήποτε μορφή.

