Ερντογάν για Νετανιάχου: Εκτός από μια χούφτα χώρες, κανείς δεν θέλει να σταθεί δίπλα στο Ισραήλ, ούτε να φωτογραφηθεί μαζί τους

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθησή του ότι τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνουν ορατά στο προσεχές διάστημα.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι στις 25 Σεπτεμβρίου είχε «μία εκτενή, παραγωγική και ουσιαστική συνάντηση με τον κ. Τραμπ και την αντιπροσωπεία του στο Λευκό Οίκο. «Συζητήσαμε φιλικά μαζί του πολλά θέματα», είπε, «με κύρια το διμερές εμπόριο, τις επενδύσεις, την ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία».

Δήλωσε επίσης: «Συζητήσαμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη του στόχου των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο εμπόριο, τον οποίο θέσαμε από κοινού κατά την πρώτη θητεία του κ. Τραμπ. Η σφαγή στη Γάζα, η αυξανόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και οι εξελίξεις στην περιοχή μας ήταν στην κορυφή της ατζέντας μας».

«Πιστεύω ότι τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησής μας με τον κ. Τραμπ θα γίνουν ορατά σε όλους μας στο προσεχές μέλλον» προσέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν έστρεψε επίσης τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης λέγοντας πως «ο λόγος για τον οποίο οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι της αντιπολίτευσης προσπαθούν να δυσφημίσουν την επίσκεψή μας στις ΗΠΑ είναι ότι η επίσκεψη αυτή ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Αν είχαμε δώσει σημασία σε ό,τι έλεγε η αντιπολίτευση, η Τουρκία δεν θα είχε σήμερα καμία από τις επενδύσεις για υποδομές που διαθέτει. Από την εξωτερική πολιτική έως τις μεταφορές, από την ενέργεια έως την αμυντική βιομηχανία, από τον τουρισμό έως την υγεία, πετύχαμε κάθε μας βήμα παρά τη διαρκή αντιπολίτευση».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «παρά τις προσπάθειες παρεμπόδισης του Ισραήλ, η υπόθεση της Παλαιστίνης άφησε το στίγμα της στην 80ή Γενική Συνέλευση» του ΟΗΕ.

«Εκτός από μια χούφτα χώρες, σχεδόν κανείς δεν θέλει να σταθεί δίπλα στο Ισραήλ και την κυβέρνηση Νετανιάχου, ούτε να φωτογραφηθεί μαζί τους. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ο αριθμός των χωρών που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη έφτασε τις 158, ως χώρα που έχει αναλάβει ουσιαστικά την ηγεσία αυτού του αγώνα» σχολίασε και προσέθεσε: Όλοι αναγνωρίζουν ότι ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει στριμωχτεί από τις έρευνες για διαφθορά, άναψε φωτιές στην περιοχή και στον κόσμο για να διατηρήσει τη θέση του. Στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού που υπερασπίζεται τη γη, την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του».

Τέλος, υποστήριξε ότι η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από δύο κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, αν και καθυστερημένη, είναι εξαιρετικά σημαντική.

