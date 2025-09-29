search
29.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

29.09.2025 19:37

Κόκκινος συναγερμός στη Βαλένθια – Κλειστά σχολεία, πανεπιστήμια, προβλήματα στις συγκοινωνίες, υπό τον φόβο νέων πλημμυρών

ispania plimmires – new

Σε κόκκινο συναγερμό, μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας παραμένει η περιφέρεια της Βαλένθια και άλλες περιοχές στην ανατολική Ισπανία, 11 μήνες μετά τις φονικές πλημμύρες του Οκτωβρίου του 2024.

«Ευτυχώς, δεν υπήρξαν πολλά συμβάντα κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε στον ισπανικό Τύπο ο υπεύθυνος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της αυτόνομης περιφέρειας της Βαλένθια, Χουάν Κάρλος Βαλδεράμα, ο οποίος εκτιμά, εντούτοις, πως η κατάσταση παραμένει «ασταθής και κάπως αβέβαιη».

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (AEMET) διατήρησε σε ισχύ τον κόκκινο συναγερμό στις ακτές τις επαρχίας της Βαλένθια, όμως μείωσε το επίπεδο συναγερμού σε πορτοκαλί στις νότιες ακτές της Καταλονίας και το βόρειο τμήμα της κοινότητας της Βαλένθια.

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και την υπερχείλιση ενός ρεύματος στην Αλδάια, μία από τις κοινότητες που επλήγησαν περισσότερο από τις τραγικές πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσοτέρων από 230 ανθρώπων την 29η Οκτωβρίου του περασμένου χρόνου, πριν από ακριβώς 11 μήνες, στην ίδια περιοχή. Όμως, δεν υπήρξαν θύματα ούτε τραυματισμοί αυτήν τη φορά.

Οι βροχές είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις στις συγκοινωνίες, ιδίως τις σιδηροδρομικές, ενώ περισσότεροι από μισό εκατομμύριο μαθητές σε 243 δήμους δεν πήγαν σχολείο.

Η δημοτική αρχή της Βαλένθια αποφάσισε να μην ανοίξει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Οι βιβλιοθήκες, τα πάρκα, οι κήποι και τα κοιμητήρια παρέμειναν επίσης κλειστά.

«Υπήρξε κάποιος πανικός εξαιτίας όσων συνέβησαν, οι πολίτες φοβούνται πολύ», εξήγησε στο AFPTV ο Χοσέ Λουίς Ρουίθ, ένας 64χρονος συνταξιούχος, από την Αλδάια.

«Όλοι απομάκρυναν τα αυτοκίνητά τους από την περιοχή, ασφαλίσαμε τις πόρτες και δεν κοιμηθήκαμε σχεδόν καθόλου τη νύχτα», συνέχισε ο ίδιος.

Χθες, η Aemet έθεσε σε κόκκινο συναγερμό ορισμένα τμήματα των επαρχιών Ταραγόνα, Καστεγιόν και Βαλένθια, κάνοντας λόγο ακόμα και για ένα «πολύ μεγάλο κίνδυνο» πλημμυρών.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν επίσης πολύ νωρίς ένα μήνυμα από την πολιτική προστασία στο κινητό τους τηλέφωνο, με το οποίο οι αρχές τους ζητούσαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ πριν από έναν χρόνο, ένα ανάλογο μήνυμα είχε σταλεί πολύ αργά.

