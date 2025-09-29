Στον Λευκό Οίκο ο Νετανιάχου, αισιόδοξος για συμφωνία δήλωσε ο Τραμπ – Η κρίσιμη συνάντηση για τη Γάζα και οι «κόκκινες γραμμές» (Live)

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασε στον Λευκό Οίκο, όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τα τελευταία σχέδια που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ για τη μεταπολεμική Γάζα.

Αυτή είναι η τέταρτη επίσκεψη του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

«Είστε αισιόδοξος πως θα υπάρξει άμεσα συμφωνία για την Γάζα;» ρωτήθηκε ο Τραμπ από δημοσιογράφο. «Ναι είμαι πολύ αισιόδοξος», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ, υποδεχόμενος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό δήλωσε ότι είναι «πολύ βέβαιος» ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα στη Γάζα.

Ο Τραμπ έκανε το σχόλιο αφού έσφιξε το χέρι του Νετανιάχου στην είσοδο της Δυτικής Πτέρυγας. Οι δύο άνδρες πρόκειται να συναντηθούν στο Οβάλ Γραφείο πριν παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Καθώς ο Τραμπ εξέφραζε την εμπιστοσύνη του στην επίτευξη μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και θα διασφαλίσει την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων, ο Νετανιάχου έμεινε χαμογελαστός.

Δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε αν συμφωνούσε.

Το ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ φέρεται να έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό αποδεκτό από τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας. Ωστόσο, περιέχει μια σειρά από «κόκκινες γραμμές» για τους ακροδεξιούς συμμάχους του Νετανιάχου, οι οποίοι στηρίζουν την κυβέρνησή του και τον πιέζουν να ακολουθήσει μια σκληρή γραμμή.

Αν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί το Σαββατοκύριακο ότι είναι «ανοιχτός» στο σχέδιο, έχει επικριθεί καθώς επανειλημμένα δίνει προτεραιότητα στους σκληροπυρηνικούς συμμάχους του έναντι της επίτευξης μιας ρεαλιστικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα και τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Νετανιάχου αναμφίβολα θα το αμφισβητούσε αυτό, αλλά θα φανεί στη συνέχεια πόσο πρόθυμος είναι να καταλήξει σε συμφωνία. Την ίδια ώρα, το Κατάρ λέει ότι μπορεί να πείσει τη Χαμάς να συμφωνήσει στον αφοπλισμό της, σύμφωνα με πηγή στην Jerusalem Post.

Στις επερχόμενες συζητήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ θα προσπαθήσει να κλείσει το χάσμα με έναν απομονωμένο Νετανιάχου, για τον οποίο ο Τραμπ πιστεύει ότι χάνει τον έλεγχο της εξουσίας, δήλωσαν στο Politico δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

«Ο Μπίμπι βρίσκεται στο δικό του νησί. Όχι μόνο από εμάς, από την ίδια του την κυβέρνηση», είπε ένας από τους αξιωματούχους.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε επίσης στο μέσο ότι η εμφατική διατύπωση της θέσης του Τραμπ σχετικά με την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης αφορούσε «να είναι πολύ σταθερός δημόσια, αφήνοντας παράλληλα κάποιο περιθώριο για διαπραγματεύσεις κατ’ ιδίαν».

Πέρα από την αυξανόμενη απογοήτευση του προέδρου με τον Νετανιάχου – ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Ντόχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι οποίες εξόργισαν βαθιά τον Τραμπ και τον ανάγκασαν να ζητήσει συγγνώμη από έναν βασικό σύμμαχο – «θα προσπαθήσει να τον πείσει να συμφωνήσει σε ορισμένους όρους που στη συνέχεια θα μπορούσαν να φέρουν πίσω στη [Χαμάς] και τελικά να κάνουν κάτι».

Αλλά, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, «θα μπορούσε επίσης να βγει εκτός ελέγχου».

Επικοινωνία με Κατάρ πριν τη συνάντηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε νωρίτερα σήμερα με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι.

Ένας σύμβουλος από το Κατάρ επισκέφθηκε επίσης τον Λευκό Οίκο ενόψει μιας κρίσιμης συνάντησης μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το Κατάρ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμεσολάβηση για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, αν και αυτές οι προσπάθειες δέχτηκαν πλήγμα μετά την επίθεση του Ισραήλ που στόχευε την ηγεσία της Χαμάς στο Κατάρ.

Η φιλοξενία του συμβούλου από τον Λευκό Οίκο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια προώθησης του σχεδίου 21 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα καθώς πλησιάζει το ορόσημο των δύο ετών.

Διαβάστε επίσης:

Δεύτερες σκέψεις του Γερμανού υπουργού Άμυνας για το drone wall: «Χρειαζόμαστε άμυνα αλλά όχι drone wall»

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το αίτημα της Ουκρανίας για πυραύλους Tomahawk – Θα δώσουν πράσινο φως για χτυπήματα βαθιά σε ρωσικό έδαφος;

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 100% σε ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ