Δεύτερες σκέψεις του Γερμανού υπουργού Άμυνας για το drone wall: «Χρειαζόμαστε άμυνα αλλά όχι drone wall»

Επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους για το drone wall, που προωθείται ως λύση για τη ρωσική επιθετικότητα.

To drone wall που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, θα ανιχνεύει και εξουδετερώνει τυχόν απειλές, σύμφωνα με το Politico. Θα περικλείει την Εσθονία, τη Λετονία, τη Φινλανδία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Ουκρανία.

«Εκτιμώ ιδιαίτερα την ιδέα ενός ”drone wall”, αλλά θα πρέπει να δώσουμε προσοχή σε όσον αφορά τις προσδοκίες γι’ αυτό. Δεν μιλάμε για μια ιδέα που θα υλοποιηθεί τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια», δήλωσε, μιλώντας σε πάνελ στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας.

«Πρέπει να σκεφτούμε και να δράσουμε με βάση τις προτεραιότητες και υπάρχουν και άλλες, νομίζω. Χρειαζόμαστε περισσότερες δυνατότητες», πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός.

«Άμυνα στα drones αλλά όχι drone wall»

«Άμυνα στα drones, φυσικά, αλλά όχι με ”drone wall”», επεσήμανε προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη και η προμήθεια θα πρέπει να είναι ευέλικτες, λόγω της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία.

Τα σχόλιά του έρχονται ενώ τις περασμένες εβδομάδες σημειώθηκαν παραβιάσεις με drones στους εναέριους χώρους της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Δανίας και της Νορβηγίας τις τελευταίες εβδομάδες. Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισέβαλαν επίσης στον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Τις αντιρρήσεις του εξέφρασε και ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας, Ρούμπεν Μπρεκελμάνς. «Πρέπει όλοι να επενδύσουμε σε πιο αποτελεσματικά συστήματα αντι-drone για την προστασία ολόκληρης της ανατολικής πλευράς. Πρέπει να συνεργαστούμε με την Ουκρανία και να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι από ό,τι είμαστε τώρα».

«Δεν έχουμε χρόνο»

«Μιλάμε για μήνες ή και χρόνια: δεν έχουμε χρόνο επειδή οι εισβολές με drones είναι ήδη εδώ», πρόσθεσε ο Ολλανδός υπουργός, τονίζοντας ότι η κατάρριψη φθηνών ρωσικών drones με ακριβά μαχητικά αεροσκάφη δεν είναι αποτελεσματική.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που παρενέβη μέσω βιντεοκλήσης, επεσήμανε ότι η Ουκρανία μπορεί να παράσχει τεχνογνωσία στην ΕΕ για την κατασκευή συστήματος αεράμυνας.

«Η απάντηση πρέπει να είναι κοινή, γρήγορη και να μην αφήνει καμία ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας», είπε.

