Λευκός Οίκος: Αισιοδοξία για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Νετανιάχου – «Ισραήλ και Χαμάς θα είναι κάπως δυσαρεστημένοι»

Την θετική προοπτική την επίτευξης μιας συμφωνίας για τη Γάζα εξέφρασε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, για τους ομήρους και την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι δύο ηγέτες πρόκειται να δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή τους, το ισχυρότερο σημάδι ότι ελπίζουν να μπορέσουν να ανακοινώσουν κάτι ουσιαστικό.

«Ο πρόεδρος γνωρίζει και πιστεύει ότι αυτό είναι ένα τόσο καλό σχέδιο και θα το δουν αυτές οι πλευρές, αποτελείται από 21 σημεία. Είναι πολύ λεπτομερές. Είναι περιεκτικό. Ο πρόεδρος εργάζεται ακούραστα πάνω σε αυτό», δήλωσε η Λέβιτ.

«Ο πρόεδρος γνωρίζει ότι όταν φτάνεις σε μια καλή συμφωνία, και οι δύο πλευρές θα φύγουν λίγο δυσαρεστημένες, αλλά χρειαζόμαστε να τελειώσει αυτή η σύγκρουση. Ο πρόεδρος το έχει καταστήσει πολύ σαφές», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν υπάρχει η προσδοκία ότι ο Νετανιάχου θα υπογράψει σήμερα μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός και τους ομήρους, η Λέβιτ απέφυγε να επιβεβαιώσει, λέγοντας εν μέρει ότι ο πρόεδρος «θέλει αυτό να είναι το σχέδιο».

«Ο πρόεδρος πιστεύει ακράδαντα σε αυτό το σχέδιο και θέλει να είναι αυτό το σχέδιο και θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Λίβιτ.

Ακόμα κι αν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου ανακοίνωναν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τη Δευτέρα, η Χαμάς θα έπρεπε να την υπογράψει.

Axios: Ο Τραμπ θα πιέσει τον Νετανιάχου να υπογράψει ειρήνη για τη Γάζα

Η συνάντηση του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο εμπεριέχει ένα δίλημμα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό: Να αποδεχτεί το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ή να διακινδυνεύσει μια δημόσια ρήξη με τις ΗΠΑ και να έρθει αντιμέτωπος με μια ακόμη χειρότερη διεθνή απομόνωση.

Για πρώτη φορά από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ φαίνεται έτοιμος να έρθει σε ρήξη με τον Νετανιάχου στο θέμα της Γάζας και να τον πιέσει να κάνει ειρήνη.

Ένας σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε στο Axios: «Οι Άραβες έχουν συμφωνήσει σε αυτό το σχέδιο περίπου στο 100%. Τώρα περιμένουμε τον πρόεδρο να κάνει τα μαγικά του στον Νετανιάχου».

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Τραμπ, η άποψη στον Λευκό Οίκο είναι ότι αν ο Νετανιάχου δεν αποδεχτεί τη συμφωνία, θα φέρει την ευθύνη για τη συνέχιση του πολέμου, «ενισχύοντας τη Χαμάς και μην κάνοντας τίποτα για τους Παλαιστίνιους που έχουν τόσες πολλές ανθρωπιστικές ανάγκες. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να λιμοκτονούν. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε».

Σε αυτή την περίπτωση όμως, ορισμένοι από τους βοηθούς του Τραμπ πιστεύουν ότι μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να στραφεί εναντίον του Νετανιάχου.

«Όλοι – και εννοώ όλοι – είναι εξοργισμένοι με τον Μπίμπι», δήλωσε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης που γνωρίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Μερικοί από τους συμβούλους του Τραμπ έχουν δηλώσει ότι η ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα αποτελεί δοκιμασία για την παγκόσμια αξιοπιστία του. Όλα όσα θέλει να πετύχει ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή θα υπονομευτούν μέχρι να πείσει τον Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, δήλωσε ένας σύμβουλος.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios την Κυριακή ότι το σχέδιό του για τη Γάζα βρίσκεται στα «τελικά του στάδια» και ότι ο Νετανιάχου είναι σύμφωνος. Ωστόσο, οι δημόσιες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν ήταν και τόσο σαφείς για το τι θα κάνει τελικά.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν με τον Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη για αρκετές ώρες την Κυριακή, σε μια προσπάθεια να γεφυρώσουν τις όποιες διαφορές συνεχίζουν να υπάρχουν μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων του Τραμπ. Τόσο ο Γουίτκοφ όσο και ο Κούσνερ «παραλίγο να τα έχουν καταφέρει» με τον Νετανιάχου, ισχυρίστηκε ο σύμβουλος του Τραμπ: «Ο Στιβ χειριζόταν περισσότερο το Ισραήλ και ο Τζάρεντ τα αραβικά κράτη. Αλλά και οι δύο είναι στα όριά τους με το Ισραήλ».

Η πιο πρόσφατη ειρηνευτική πρωτοβουλία γεννήθηκε, παραδόξως, από την αποτυχημένη προσπάθεια του Ισραήλ να δολοφονήσει ηγέτες της Χαμάς με μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πυραυλική επίθεση στο Κατάρ, επισημαίνει το δημοσίευμα.

«Όταν ο Μπίμπι έστειλε αυτούς τους πυραύλους στο Κατάρ, ένωσε τους Άραβες των κρατών του Κόλπου», δήλωσε ο σύμβουλος του Τραμπ. «Είναι όλοι ένα. Μιλούν με μία φωνή… Ήταν ένα αποτέλεσμα συσπείρωσης. Και σε αυτό, για πρώτη φορά, υπήρχε πραγματικά ένας μονολιθικός αραβικός κόσμος. Και ο Γουίτκοφ και ο [Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο] Ρούμπιο είπαν: “Αχα, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή”. Και αυτό συμβαίνει».

Σύμφωνα με το Axios, κάποιοι σύμβουλοι του Τραμπ του είπαν ότι ο Νετανιάχου τον «κακομεταχειριζόταν». Άλλοι πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου έχει λάβει μαζικά αποσταθεροποιητικές αποφάσεις, όπως η επίθεση στο Κατάρ, κυρίως για να τον βοηθήσουν να επιβιώσει πολιτικά.

«Προφανώς ανησυχεί πολύ για τη δίκη του», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας ότι πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Νετανιάχου είναι τόσο επιθετικός.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τώρα έχει έρθει η ώρα για τον Νετανιάχου να επιλέξει ανάμεσα στην επιθυμία του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο και στους υπερεθνικιστές εταίρους του συνασπισμού που τον πιέζουν να συνεχίσει τον πόλεμο και με τους οποίους έχει επανειλημμένα ταχθεί μέχρι τώρα.

