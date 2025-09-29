Το Ισραήλ περιθωριοποιείται, ο Τραμπ βλέπει σύντομα το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την Κυριακή ότι υπάρχει «μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή» αφήνοντας να εννοηθεί πως είναι σε εξέλιξη η πιο σημαντική μέχρι σήμερα προσπάθεια να δοθεί τέλος στον πόλεμο της Γάζας, στον οποίο έχουν σκοτωθεί πάνω από 66.000 Παλαιστίνιοι από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Όπως είναι γνωστό, την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την επιστροφή των ομήρων.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας για ένα σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά από συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε χθες ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ρέιβιντ σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσει, ανέφερε ο Ρέιβιντ στην ίδια ανάρτηση.

Νετανιάχου: Ελπίζω να τα καταφέρουμε

Σε αντίθεση με τον Τραμπ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του συνεργάζεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για να προωθήσει το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αν και φάνηκε λιγότερο αισιόδοξος από τον Τραμπ.

«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», δήλωσε στο δίκτυο. «Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ, αυτή τη στιγμή».

«Ελπίζω να τα καταφέρουμε, επειδή θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας, θέλουμε να απαλλαγούμε από την κυριαρχία της Χαμάς και να την αφοπλίσουμε, να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα και να δημιουργήσουμε ένα νέο μέλλον για τους κατοίκους της Γάζας και τους Ισραηλινούς, και για ολόκληρη την περιοχή», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Σε απομόνωση το Ισραήλ

Την ίδια ώρα όμως το Ισραήλ δείχνει να απομονώνεται ολοένα και περισσότερο στην παγκόσμια σκηνή καθώς ο πόλεμος και η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα συνεχίζονται, με τις αντιδράσεις να διεισδύουν σε οικονομικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς τομείς.

Η διεθνής καταδίκη έχει αυξηθεί από τότε που το Ισραήλ ανακοίνωσε χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας και πραγματοποίησε μια άνευ προηγουμένου επίθεση κατά της ηγεσίας της Χαμάς σε έδαφος του Κατάρ. Αυτό έρχεται επίσης σε μια στιγμή που μια ανεξάρτητη έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ είχε διαπράξει γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα, ένα εύρημα που αντικατοπτρίζει εκείνα άλλων εμπειρογνωμόνων για τη γενοκτονία και ομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων , αλλά το οποίο η ισραηλινή κυβέρνηση έχει απορρίψει.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση – ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ – πρότεινε κυρώσεις που θα ανέστειλαν εν μέρει τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το Ισραήλ, εάν εγκριθούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αρκετά δυτικά έθνη έχουν ήδη εφαρμόσει στοχευμένες κυρώσεις εναντίον ορισμένων Ισραηλινών ατόμων, φυλάκια εποίκων και οργανώσεων που υποστηρίζουν τη βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Χτύπημα και στην οικονομία

Η παγκόσμια κατακραυγή πλήττει την οικονομία του Ισραήλ και με άλλους τρόπους.

Τον Αύγουστο, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, το μεγαλύτερο στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι εκποιεί τμήματα του χαρτοφυλακίου του στο Ισραήλ λόγω της επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει επίσης μερικά ή πλήρη εμπάργκο όπλων από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες λόγω της συμπεριφοράς του στη Γάζα.

Η αντίδραση ήταν τόσο έντονη που ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την παραδέχτηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει ένα «είδος απομόνωσης» που θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια, προσθέτοντας ότι η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή από το να σταθεί μόνη της. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τη βιομηχανία όπλων του και να προσαρμόσει την οικονομία του ώστε να εξαρτάται λιγότερο από το εξωτερικό εμπόριο. Αργότερα υποβάθμισε αυτά τα σχόλια, λέγοντας ότι μιλούσε μόνο για την αμυντική βιομηχανία.

Ψυχαγωγία και πολιτισμός

Καθώς ο πόλεμος κλιμακώνεται, το Ισραήλ δέχεται επίσης πλήγματα στον τομέα της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού.

Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας και της Ισπανίας, έχουν δηλώσει ότι θα μποϊκοτάρουν τον πολύ αγαπημένο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision εάν επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει το 2026. Ο ιρλανδικός εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, RTE, δήλωσε ότι «πιστεύει ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας θα ήταν απαράδεκτη δεδομένης της συνεχιζόμενης και τρομακτικής απώλειας ζωών στη Γάζα».

Ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN 11 αντέδρασε, λέγοντας ότι θα προχωρήσει στην επιλογή του διαγωνιζόμενου του Ισραήλ για το 2026 και υποστηρίζοντας ότι η μουσική γιορτή «δεν πρέπει να πολιτικοποιηθεί». Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η διοργανώτρια της Eurovision, δήλωσε ότι οι χώρες μέλη θα ψηφίσουν τον Νοέμβριο για το ποιες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν του χρόνου. Το Ισραήλ συμμετέχει στη Eurovision από το 1973.

Στις καλές τέχνες, ένα μουσικό φεστιβάλ στη Γάνδη του Βελγίου ακύρωσε πρόσφατα μια συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μονάχου, η οποία επρόκειτο να εμφανιστεί με τον Ισραηλινό μαέστρο Λαχάβ Σάνι. Το φεστιβάλ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «ο Σάνι έχει ταχθεί υπέρ της ειρήνης και της συμφιλίωσης αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά… δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε επαρκή σαφήνεια σχετικά με τη στάση του απέναντι στο γενοκτονικό καθεστώς στο Τελ Αβίβ».

Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι διεξάγει τον πόλεμο στη Γάζα σε αυτοάμυνα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αρνούμενη κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες για γενοκτονία.

Πυρά και στον αθλητισμό

Ούτε ο αθλητισμός έχει μείνει απρόσβλητος. Το τελικό στάδιο ενός μεγάλου αγώνα ποδηλασίας ακυρώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού αρκετές μεγάλες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις διέκοψαν την εκδήλωση, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή της ομάδας Ισραήλ-Πρεμιέ Τεχν. Επίσης, στην Ισπανία, οι διοργανωτές ενός τουρνουά σκακιού είπαν στους Ισραηλινούς παίκτες ότι δεν μπορούσαν να αγωνιστούν υπό την εθνική τους σημαία, γεγονός που τους ώθησε να αποσυρθούν από τον διαγωνισμό νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με το Reuters.

Και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πρόσφατα φόβους ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να κινδυνεύσει με αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Τον Αύγουστο, η UEFA δέχθηκε πυρά μετά την ανάρτηση ενός πανό στο γήπεδο πριν από τον τελικό του Super Cup που έγραφε «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά, σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες», χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένα το Ισραήλ ή οποιοδήποτε άλλο έθνος. Ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού του Ισραήλ, Μίκι Ζόχαρ, δήλωσε ότι αυτός και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι «εργάζονταν εντατικά» στο παρασκήνιο «για να εμποδίσουν την πρωτοβουλία αποβολής του Ισραήλ από την UEFA».

Αρκετοί ποδοσφαιριστές της Premier League, συμπεριλαμβανομένου του σταρ της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ , έχουν επίσης μιλήσει κατά του πολέμου στη Γάζα και έχουν ζητήσει αλληλεγγύη με τον παλαιστινιακό λαό.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει επίσης αντιμετωπίσει έντονη αντίδραση εντός της χώρας, με τακτικές διαμαρτυρίες κατά του πολέμου και εκτεταμένες εκκλήσεις για επίτευξη εκεχειρίας ώστε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους οι όμηροι που συνελήφθησαν από μαχητές της Χαμάς στην επίθεσή τους στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

