ΚΟΣΜΟΣ

28.09.2025 22:06

Ανακούφιση στη Γερμανία: Το AfD έχασε και τους τρεις δήμους που διεκδικούσε στον επαναληπτικό γύρο τοπικών εκλογών 

28.09.2025 22:06
weidel

Ανακούφιση στη Γερμανία καθώς οι υποψήφιοι της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) δεν κατάφεραν τελικά να κάνουν την έκπληξη και έχασαν και τους τρεις δήμους τους οποίους διεκδικούσαν στις επαναληπτικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. 

Την ίδια ώρα το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) υπέστη ιστορική ήττα στο Ντόρτμουντ.

Στο Γκελζενκίρχεν, το οποίο επί δεκαετίες θεωρείτο προπύργιο των Σοσιαλδημοκρατών, η υποψήφια του SPD Αντρέα Χέντσε, με 66,9% των ψήφων, επικράτησε στον επαναληπτικό γύρο τoυ υποψηφίου της AfD Νόρμπερτ Έμεριχ, ο οποίος έλαβε ποσοστό 33,1%. Στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) με την AfD στην δεύτερη θέση και το SPD στην τρίτη, να χρεώνεται την παρακμή των βιομηχανιών άνθρακα και χάλυβα. Το 2024 το Γκελζενκίρχεν κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Γερμανία, με 14,8%.

Στην άλλη πόλη του χάλυβα, το Ντούισμπουργκ, ο επί χρόνια δήμαρχος Ζέρεν Λινκ (SPD) έλαβε το 78,6% των ψήφων, ενώ ο αντίπαλός του από την AfD Κάρστεν Γκρος περιορίστηκε στο 21,4%. Ο κ. Λινκ έχει ήδη συμπληρώσει 13 χρόνια στον δήμο και πιστώθηκε ότι καταπολέμησε επιτυχώς τις απάτες σε βάρος του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Στο Χάγκεν, ο υποψήφιος του CDU Ντένις Ρεμπάιν επικράτησε με 71,7% του Μίχαελ ‘Αιχε από την AfD, ο οποίος έλαβε το 28,3% των ψήφων.

Στο Ντόρτμουντ το SPD έχασε τον δήμο έπειτα από 80 χρόνια. Με 52,9% ο υποψήφιος του CDU Αλεξάντερ Καλούτι, με καταγωγή από τον Λίβανο, κέρδισε τον εν ενεργεία δήμαρχο του SPD Τόμας Βέστφαλ, o οποίος συγκέντρωσε το 47,08% των ψήφων των συμπολιτών του. Αντιθέτως, στο Ομπερχάουζεν, το SPD κέρδισε τον δήμο από το CDU έπειτα από 10 χρόνια. Ο Τόρστεν Μπεργκ έλαβε 51% έναντι 49% του νυν δημάρχου Ντάνιελ Σραντς ο οποίος βρίσκεται στην θέση από το 2015.

1 / 3