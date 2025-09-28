search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 19:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2025 18:51

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Πληροφορίες για θύματα (Video)

28.09.2025 18:51
police usa

Σοβαρό περιστατικό συνέβη στην πόλη Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι αρχές ανταποκρίνονται σε αναφορές για ενεργό ένοπλο δράστη εντός εκκλησίας.

Το περιστατικό αφορά την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για θύματα.

Βίντεο από το σημείο δείχνει την εκκλησία να φλέγεται, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν στην περιοχή. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να έχουν σημάνει συναγερμό και να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο ένοπλος εισέβαλε με το αυτοκίνητό του μέσα στην εκκλησία και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Δεν έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του δράστη ή τον αριθμό των θυμάτων, ενώ η πυρκαγιά εντός του ναού περιπλέκει την επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τον δράστη νεκρό.

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη στην Ινδία: Άνδρας αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στην μητέρα του – Τον σκότωσαν στο ξύλο οι γείτονες

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο – Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

«Θα τα καταφέρουμε»: Νέα αινιγματική ανάρτηση Τραμπ για κάτι «σπουδαίο» στη Μέση Ανατολή – Συνάντηση με Νετανιάχου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
6672481 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Πάνος Ρούτσι: Σε εξέλιξη οι μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον απεργό πείνας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Video)

police usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Πληροφορίες για θύματα (Video)

troxaio-galaxidi
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί σε τροχαίο και ένας τραυματίας

india astynomia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Άνδρας αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στην μητέρα του – Τον σκότωσαν στο ξύλο οι γείτονες

vioitia
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: «Ή με σώζεις ή αυτοκτονώ» – Τι λέει ο βασικός μάρτυρας της φρικιαστικής υπόθεσης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

iordanidis
LIFESTYLE

«Ρε άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας!»: Έξαλλος ο Τάσος Ιορδανίδης (Video)

germanou_liagkas
MEDIA

Γερμανού για Λιάγκα: «Τόπλες η Χειλουδάκη, τόπλες και ο Μπαλάσκας - Ή κάτι κάνει πολύ σωστά ή πολύ λάθος…»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 19:08
6672481 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Πάνος Ρούτσι: Σε εξέλιξη οι μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον απεργό πείνας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Video)

police usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Πληροφορίες για θύματα (Video)

troxaio-galaxidi
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί σε τροχαίο και ένας τραυματίας

1 / 3