ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Πληροφορίες για θύματα (Video)

Σοβαρό περιστατικό συνέβη στην πόλη Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι αρχές ανταποκρίνονται σε αναφορές για ενεργό ένοπλο δράστη εντός εκκλησίας.

Το περιστατικό αφορά την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για θύματα.

Βίντεο από το σημείο δείχνει την εκκλησία να φλέγεται, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν στην περιοχή. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να έχουν σημάνει συναγερμό και να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο ένοπλος εισέβαλε με το αυτοκίνητό του μέσα στην εκκλησία και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

BREAKING: Video shows church on fire as officials respond to active shooter with multiple victims at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan. pic.twitter.com/pQDd0UZPEu — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2025

Δεν έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του δράστη ή τον αριθμό των θυμάτων, ενώ η πυρκαγιά εντός του ναού περιπλέκει την επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τον δράστη νεκρό.

