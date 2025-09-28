Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο – Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

Ένα θαύμα της τεχνολογίας εγκαινιάστηκε χθες στη Κίνα.

Πρόκειται για την γέφυρα Huajiang Grand Canyon Bridge, μήκους 2.890 μέτρων και ύψους 625 μέτρων. Κατασκευάστηκε στην επαρχία Γκουιζού και θα γλιτώσει τους πολίτες της περιοχής από έναν… γολγοθά καθώς επί χρόνια έκαναν δρομολόγιο δύο ωρών για να περάσουν στην απέναντι πλευρά του βουνού και τώρα θα κάνουν αυτή την απόσταση σε… δύο λεπτά!

Η γέφυρα είναι εννέα φορές υψηλότερη από τη γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο και η ψηλότερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο.

Διαβάστε επίσης:

«Θα τα καταφέρουμε»: Νέα αινιγματική ανάρτηση Τραμπ για κάτι «σπουδαίο» στη Μέση Ανατολή – Συνάντηση με Νετανιάχου

Βρυξέλλες: Τηλεφώνημα για βόμβα στη πρεσβεία της Μολδαβίας – Σε εξέλιξη οι προεδρικές εκλογές

Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι: «Το παίζει γενναίος στρατιώτης στους «κουβαλητές» Ευρωπαίους»