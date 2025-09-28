Βρυξέλλες: Τηλεφώνημα για βόμβα στη πρεσβεία της Μολδαβίας – Σε εξέλιξη οι προεδρικές εκλογές

Ψηφοφόροι και αξιωματούχοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την πρεσβεία της Μολδαβίας στις Βρυξέλλες μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο κτίριο.

Δύο αξιωματούχοι, που μίλησαν στο Politico επιβεβαίωσαν ότι η πρεσβεία εκκενώθηκε μετά τον συναγερμό και ότι η αστυνομία δεν βρήκε καμία ένδειξη απειλής.

Χιλιάδες Μολδαβοί που ζουν στη βελγική πρωτεύουσα ψήφιζαν όλη την ημέρα σε εκλογικό κέντρο που είχε στηθεί στην πρεσβεία.

«Αυτές είναι οι ίδιες τακτικές για τις οποίες έχουμε προειδοποιήσει — καταστολή ψηφοφόρων», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους μετά την εκκένωση.

Η ψηφοφορία συνεχίστηκε στην πρεσβεία μετά το “πράσινο φως” των αρχών.

Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της προέδρου της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η Ρωσία προσπαθεί να επηρεάσει τις βουλευτικές εκλογές και να εκτροχιάσει την πορεία της χώρας προς την ένταξη στην ΕΕ. Το κυβερνών Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης έχει δηλώσει ότι ελπίζει να εντάξει τη χώρα στην Ένωση έως το 2030.

Σε συνέντευξή του στο POLITICO τον περασμένο μήνα, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Μολδαβίας, Στανισλάβ Σεκριέρου, προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα επιχειρήσει να εκφοβίσει τους ψηφοφόρους της διασποράς — η πλειονότητα των οποίων θέλει να δει τη χώρα να γίνεται μέλος της ΕΕ.

Η ψηφοφορία, είπε, θα μπορούσε να γνωρίσει «πιθανές παρεμβολές παρόμοιες με αυτές που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες εκλογές — όπως ψευδείς απειλές για βόμβες σε εκλογικά κέντρα ευρωπαϊκών πόλεων — ή σκηνοθετημένες διαδηλώσεις στο εξωτερικό με σκοπό να δημιουργήσουν ψευδή εικόνα δυσαρέσκειας».

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της κρίσιμης εκλογικής διαδικασίας αναμένονται αργότερα την Κυριακή. Οι αξιωματούχοι έχουν κατ’ επανάληψη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για μια ευρείας κλίμακας εκστρατεία παραπληροφόρησης και προσπάθειες εξαγοράς ψηφοφόρων, αφού παρόμοιες τακτικές είχαν χρησιμοποιηθεί εναντίον της Σάντου στις προεδρικές εκλογές πέρυσι.

Διαβάστε επίσης:

Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι: «Το παίζει γενναίος στρατιώτης στους «κουβαλητές» Ευρωπαίους»

Παραλήρημα Τραμπ: Πράκτορες του FBI «έστησαν» την εισβολή στο Καπιτώλιο

Δανία: Νέες πτήσεις άγνωστης προέλευσης drone πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις