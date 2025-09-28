Παραλήρημα Τραμπ: Πράκτορες του FBI «έστησαν» την εισβολή στο Καπιτώλιο

Ο αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε χθες Σάββατο το FBI για υποκίνηση της επίθεσης στο Καπιτώλιο, τον Γενάρη του 2021.

Στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει τα βίαια επεισόδια που προκάλεσε πλήθος υποστηρικτών του, την ημέρα που το Κογκρέσο επικύρωσε τη νίκη του Μπάιντεν στις εκλογές του 2020, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το FBI είχε «τοποθετήσει κρυφά» 274 πράκτορες στο πλήθος των διαδηλωτών που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, παραποιώντας τη δήλωση του Γουίλιαμ Μπλιρ.

Πριν από 10 μήνες, ο γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Δικαιοσύνης είχε αναφέρει πως εκατοντάδες πράκτορες του FBI πήγαν πράγματι στο Καπιτώλιο, αλλά αυτό συνέβη μετά από αίτημα της Αστυνομίας, για να βοηθηθούν οι δυνάμεις που ήταν πολιορκημένες στον χώρο.

Ο γενικός επιθεωρητής διαπίστωσε, ακόμη, πως 26 άτομα-πληροφοριοδότες του FBI, οι οποίο δεν είναι υπάλληλοι της υπηρεσίας, βρίσκονταν ανάμεσα στο πλήθος τη ημέρα εκείνη. Ωστόσο, σχεδόν κανένας από αυτούς δεν είχε ενημερώσει την υπηρεσία ότι σχεδίαζε να παραστεί και οπωσδήποτε κανένας δεν έλαβε οδηγίες να παραβιάσει οποιονδήποτε νόμο ή να συμμετάσχει στις ταραχές.

Με τη νέα του ανάρτηση ο Τραμπ κλιμακώνει τις κατηγορίες σε βάρος του FBI, καταγγέλοντας ότι υποκίνησε την εξέγερση, βασιζόμενος σε μια σειρά αναφορών σε συντηρητικούς ιστότοπους και μέσα ενημέρωσης. Χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει πως πράκτορες «πιθανώς» ενεργούσαν ως «ταραχοποιοί και εξεγερσίες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα προσπαθήσει να ανασκευάσει τις συνθήκες της επίθεσης στο Καπιτώλιο και να παρουσιάσει τα γεγονότα σαν μια ημέρα «ειρηνικής διαμαρτυρίας», όταν χιλιάδες υποστηρικτές του λεηλάτησαν το Καπιτώλιο, τραυματίζοντας 140 αστυνομικούς και αναγκάζοντας τα μέλη του Κογκρέσου και τον τότε αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να φύγουν για να βρουν ασφάλεια.

Όταν ο Τραμπ ανέλαβε τα προεδρικά καθήκοντα για δεύτερη φορά διέταξε την απόρριψη των ποινικών κατηγοριών σχεδόν για όλους τους συμμετέχοντες στην επίθεση, συμπεριλαμβανομένων πολλών που ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς.

Πηγή: POLITICO

