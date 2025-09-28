Δανία: Νέες πτήσεις άγνωστης προέλευσης drone πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρατηρήθηκαν εκ νέου να πετούν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Δανία, κατά τη διάρκεια της νύχτας, για δεύτερο συναπτό 24ωρο, ανακοίνωσε σήμερα ο δανέζικος στρατός.

«Οι ένοπλες δυνάμεις επιβεβαιώνουν πως ντρόουν παρατηρήθηκαν σε αρκετές εγκαταστάσεις τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Διάφορα μέσα κινητοποιήθηκαν», αναφέρει ο στρατός σε ένα δελτίο Τύπου.

Στην ανακοίνωση δεν δίνεται καμία λεπτομέρεια σχετικά με τα περιστατικά ούτε την απάντηση του στρατού.

Δανέζικα ΜΜΕ μετέδωσαν πως κανένα αεροδρόμιο δεν έκλεισε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η μυστηριώδης εμφάνιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία και τη Νορβηγία από την 22α Σεπτεμβρίου οδήγησε στο κλείσιμο αεροδρομίων, με την Κοπεγχάγη να υπαινίσσεται μια πιθανή ρωσική εμπλοκή.

Χθες, ο στρατός της Δανίας έκανε γνωστό πως άγνωστης προέλευσης ντρόουν παρατηρήθηκαν πάνω από «στρατιωτικές εγκαταστάσεις» τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ωστόσο δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως «ένα έως δύο ντρόουν» παρατηρήθηκαν να πετάνε το βράδυ της Παρασκευής σε κοντινή απόσταση ή πάνω από τη στρατιωτική βάση του Καρούπ, τη μεγαλύτερη της χώρας, όπου στεγάζονται μεταξύ άλλων όλα τα ελικόπτερα των ενόπλων δυνάμεων, οι υπηρεσίες επιτήρησης του εναέριου χώρου, η σχολή πιλότων.

Η Κοπεγχάγη θα φιλοξενήσει την Τετάρτη και την Πέμπτη μια Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

«Στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει υβριδικός πόλεμος», λέει η Δανή πρωθυπουργός Μέττε Φρεντέρικσεν

Μετά τα αλλεπάλληλα κλεισίματα του εναέριου χώρου της Δανίας από κύματα υπερπτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών αυτή την εβδομάδα πάνω από αεροδρόμια, αλλά και μία στρατιωτική βάση, η πρωθυπουργός της σκανδιναβικής χώρας προειδοποίησε ότι στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει ένας «υβριδικός πόλεμος».

Οι δανικές αρχές έκλεισαν προσωρινά δύο μεγάλα αεροδρόμια τη νύχτα της Τετάρτης, αφού εντοπίστηκαν drones στον ουρανό, σε ένα περιστατικό που η Κοπεγχάγη χαρακτήρισε «υβριδική επίθεση από επαγγελματία». Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν και χιλιάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν, με πολλά άλλα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα να αναφέρουν παρόμοια περιστατικά.

Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου έδειξαν ότι «βρισκόμαστε στην αρχή ενός υβριδικού πολέμου εναντίον της Ευρώπης», δήλωσε η Μέττε Φρεντέρικσεν σε διάγγελμά της προς το έθνος που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι «νομίζω ότι θα δούμε περισσότερα από αυτό… Βλέπουμε το μοτίβο και δεν φαίνεται καλό».

Η επικεφαλής της δανικής κυβέρνησης σημείωσε ότι οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει ποιος βρίσκεται πίσω από τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον των αεροδρομίων και άλλων κρίσιμων υποδομών, αλλά υπαινίχθηκε ότι υπεύθυνο ήταν το Κρεμλίνο, καθώς δήλωσε ότι «μπορούμε τουλάχιστον να πούμε ότι υπάρχει πρωτίστως μία χώρα που αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης — και αυτή είναι η Ρωσία».

Η Ευρώπη έχει συγκλονιστεί τις τελευταίες εβδομάδες από μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου διαφόρων χωρών από ρωσικά αεροσκάφη και drones. Η Εσθονία και η Πολωνία κάλεσαν τα μέλη του ΝΑΤΟ σε επείγουσες συνομιλίες, αφού κατηγόρησαν τη Ρωσία για παραβίαση του εναέριου χώρου τους σε διαφορετικά περιστατικά.

Η Μόσχα αρνήθηκε κάθε ευθύνη για την εισβολή στην Εσθονία, ενώ για το πολωνικό περιστατικό, όπου ένα σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών διέσχισε τον πολωνικό εναέριο χώρο, υποστήριξε ότι ήταν ατύχημα.

Η Φρεντέρικσεν είπε ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι «κανένα σκάφος δεν θα περάσει τα σύνορα», όμως τόνισε ότι η Κοπεγχάγη έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού και έχει ενισχύσει τις άμυνές της κατά των drones, με το στρατό και την αστυνομία να έχουν πιο έντονη παρουσία γύρω από κρίσιμες υποδομές.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το υπουργείο Άμυνας της Δανίας ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει το γαλλο-ιταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP/T έναντι 7,7 δισ. ευρώ περίπου, τη μεγαλύτερη αγορά όπλων που έχει κάνει ποτέ η σκανδιναβική χώρα.

Η Φρεντέρικσεν ολοκλήρωσε την ομιλία της ζητώντας από την Ευρώπη να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες. «Γι’ αυτό επεκτείνουμε την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και γι’ αυτό οικοδομούμε την αμυντική βιομηχανία στη Δανία. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών υπογραμμίζουν πόσο σημαντικό είναι αυτό», είπε.

