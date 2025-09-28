search
ΚΟΣΜΟΣ

28.09.2025 13:39

Ισχυρός Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία (Video)

28.09.2025 13:39
anadolu

Αισθητός στη Σμύρνη, την Προύσα και την Κωνσταντινούπολη έγινε ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε, πριν από λίγη ώρα, στη δυτική Τουρκία.

Η σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ένα λεπτό πριν από 1 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) στην περιοχή Σιμάβ στην επαρχία Κιουτάχεια της δυτικής Τουρκίας.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων.

Η δήμαρχος του Σιμάβ, Κιουμπρά Τεκέλ Άκτουλουν, δήλωσε στο δίκτυο ΝΤV ότι επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.

«Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και το έθνος μας από καταστροφές»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, εξέφρασε τις ευχές τους στους ανθρώπους που επλήγησαν.

«Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και το έθνος μας από καταστροφές», ανέφερε.

Περισσότερα σε λίγο…

