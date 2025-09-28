Φιντάν: «Συμφωνία Ερντογάν – Τραμπ για άρση των κυρώσεων CAATSA κατά της Τουρκίας»



Σε συμφωνία για την επίλυση των προβλημάτων που εμποδίζουν την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Τουρκίας και ΗΠΑ, όπως οι κυρώσεις CAATSA, κατέληξαν στην πρόσφατή συνάντησή τους Ερντογάν και Τραμπ, σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν.

Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, σε συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της 80ης Γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας σημείωσε ότι «το θέμα των (κυρώσεων) CAATSA αποτελεί για εμάς ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς η ύπαρξη ενός νομικού περιορισμού που εμποδίζει δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ τις συναλλαγές μεταξύ τους είναι ένα συστημικό πρόβλημα» και είπε πως οι αντιδράσεις που εκφράζονται στο αμερικανικό Κογκρέσο για την κατάργηση των αμερικανικών κυρώσεων θα ωθήσουν αναπόφευκτα την Τουρκία να αναζητήσει «διαφορετικές λύσεις στο διεθνές σύστημα».

«Ήδη αναπτύσσουμε τις δικές μας δυνατότητες, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, αλλά καμία χώρα δεν είναι αυτάρκης με τις ικανότητες που έχει αναπτύξει», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι κυρώσεις CAATSA δεν ταιριάζουν με το πνεύμα της συμμαχίας και της στρατηγικής συνεργασίας» τόνισε ο Χακάν Φιντάν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εξαλειφθούν. «Υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές για αυτό το θέμα. Τώρα οι αρμόδιοι για το θέμα, με επικεφαλής τα υπουργεία Άμυνας μας, θα καταβάλουν προσπάθειες για να προχωρήσουν περαιτέρω το θέμα», επισήμανε.

Στο τραπέζι η αμυντική βιομηχανία και LNG

Ο Χακάν Φιντάν σημείωσε ακόμη ότι οι δύο πρόεδροι αξιολόγησαν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και επισήμανε πως το υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ για μακροπρόθεσμη προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) καθώς και μνημόνιο συνεργασίας για τη Στρατηγική Πολιτική Πυρηνική Συνεργασία.

Πρόσθεσε πως οι Τουρκικές Αερογραμμές συμφώνησαν να αγοράσουν 75 αεροσκάφη μεγάλης ατράκτου και 150 αεροσκάφη μικρότερης ατράκτου. «Θα εργαστούμε πάνω σε συγκεκριμένα σχέδια για την ισορροπημένη προώθηση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και την επίτευξη εμπορικού όγκου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων», πρόσθεσε.

Τι είπε για το Παλαιστινιακό

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, ο Ταγίπ Ερντογάν έθεσε στον αμερικανό πρόεδρο το Παλαιστινιακό ζήτημα, επισημαίνοντας του κινδύνους που δημιουργούν οι επεκτατικές πολιτικές του Ισραήλ στην περιοχή.

Επισήμανε πως αυτό που προέχει τώρα για την Τουρκία είναι η «επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, η παύση της σφαγής αμάχων και η άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας».

«Εργαζόμαστε πάνω σε ένα έγγραφο που προωθεί μια εκεχειρία και παράλληλα θέτει και άλλα ζητήματα. Όπως είπα, αυτή η εργασία έγινε σε σχετική σιωπή. Ως ενδιαφερόμενες χώρες, συνεισφέραμε. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται», δήλωσε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν και θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ αναφορικά με τη Συρία, προσθέτοντας ότι «και οι δύο χώρες συμφωνούν ότι πρέπει να προστατευθεί η εδαφική ακεραιότητα και η πολιτική ενότητα της Συρίας».

Σύμφωνα με τον Φιντάν, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από κοινού για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της συντονισμένης δράσης μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

«Η επίσκεψη ήταν εξαιρετικά αποδοτική για τις διμερείς σχέσεις μας με τις ΗΠΑ. Στο τέλος της επίσκεψής μας, διαπιστώσαμε ότι και οι δύο χώρες επιθυμούν να προωθήσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό», επισήμανε.

Διαβάστε επίσης:

Προς κυβερνητικό shutdown οι ΗΠΑ – Δέχθηκε συνάντηση της τελευταίας στιγμής με τους Δημοκρατικούς ο Τραμπ

Ρωσικό «σφυροκόπημα» στο Κίεβο – Μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις από την αρχή του πολέμου (Videos)

Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας – Καταζητούνταν εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων