search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 11:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2025 08:19

Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας – Καταζητούνταν εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

28.09.2025 08:19
ekklisia

Ένα ουρουγουανός πρώην ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στη Βολιβία, συνελήφθη στην πόλη Σάλτο της βόρειας Ουρουγουάης.

Οι βολιβιανές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία με στόχο την έκδοσή του, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα. «Ο πρώην ιερέας Χουάν Χ.Σ.Τ., 51 ετών, συνελήφθη. Κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007», ανακοίνωσε η Μαρία Λουίσα Χερέρα, επικεφαλής διεθνών υποθέσεων του γραφείου του γενικού εισαγγελέα της Βολιβίας.

Τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο συλληφθείς συνέβησαν στην Ταπακαρί, μια φτωχή πόλη 23.000 κατοίκων κοντά στην Κοτσαμπάμπα. Ο ουρουγουανός ιερέας έφθασε εκεί το 2005 για να διευθύνει την πτέρυγα αρρένων του οικοτροφείου Άνχελ Τζέλμι, που φιλοξενούσε 72 παιδιά ηλικίας 8-17 ετών.

Διαβάστε επίσης:

Μολδαβία: Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για την πορεία ένταξης της χώρας στην ΕΕ και οι φόβοι για ανάμιξη της Ρωσίας

Λαβρόφ κατά Γερμανίας στον ΟΗΕ, τους κατηγορεί για «αναβίωση ναζισμού»  – Με στρατιωτικά γυμνάσια «απάντησε» το Βερολίνο

Γερμανία: Πρώτο κόμμα την AfD – Δυσαρέσκεια για τον Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
routsi_syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές στιγμές στο Σύνταγμα: Συμμετέχοντες στο Greece Race for the Cure στο πλεύρο του Πάνου Ρούτσι – Οι δύο αγώνες σε εικόνες (Video)

routsi_syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος υπέρ Ρούτσι: «Αυτά τα σκουπίδια, όσες άκρες και αν έχουν, θα οδηγηθούν στους κάδους» (Video)

ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Όχημα παρέσυρε γυναίκα – Μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο

MITSOTQAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Facebook: Οι εγχώριες φωνές της μεμψιμοιρίας, του «όχι σε όλα» και του «ναι στο τίποτα» δεν βλέπουν ούτε θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα

vrettos_niki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη: Διεγράφη οριστικά ο βουλευτής Νίκος Βρεττός – Ο λόγος της απομάκρυνσής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το ...στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 11:12
routsi_syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές στιγμές στο Σύνταγμα: Συμμετέχοντες στο Greece Race for the Cure στο πλεύρο του Πάνου Ρούτσι – Οι δύο αγώνες σε εικόνες (Video)

routsi_syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος υπέρ Ρούτσι: «Αυτά τα σκουπίδια, όσες άκρες και αν έχουν, θα οδηγηθούν στους κάδους» (Video)

ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Όχημα παρέσυρε γυναίκα – Μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο

1 / 3