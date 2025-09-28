Λαβρόφ κατά Γερμανίας στον ΟΗΕ, τους κατηγορεί για «αναβίωση ναζισμού»  – Με στρατιωτικά γυμνάσια «απάντησε» το Βερολίνο

Ο επιθετικός τόνος του Σεργκέι Λαβρόφ στο βήμα του ΟΗΕ χθες ήταν αναμενόμενος.

Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο, ήταν η σκληρή ρητορική που εξαπέλυσε κατά της Γερμανίας, με δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση και αντιδράσεις στο Λονδίνο.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ κατηγόρησε το Βερολίνο για «συνεχή διαδικασία επαναστρατιωτικοποίησης» και μια φιλοσοφία «αναβίωσης του ναζισμού».

«Η Γερμανία δείχνει μια επιθυμία να ηγηθεί του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού. Να αναβιώσει τον ναζισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό; Πιθανώς για τον ίδιο σκοπό που είχε ο Χίτλερ: να υποτάξει όλη την Ευρώπη και να επιχειρήσει να προκαλέσει μια στρατηγική ήττα της Σοβιετικής Ένωσης τότε και της Ρωσίας σήμερα» ανέφερε από το βήμα ο Λαβρόφ, κατηγορώντας την Γερμανία ότι ενισχύει τη στρατιωτική διάσταση της σύγκρουσης αντί να επιδιώκει αποκλιμάκωση.

Τα γυμνάσια «Red Storm Bravo» στο Αμβούργο

Την ίδια ώρα η Γερμανία δεν έχει απαντήσει επισήμως σε διπλωματικό επίπεδο, παρά μόνο σε ένα «χλιαρό» σχόλιο ότι η χώρα έχει ιστορική ευθύνη να μείνει προσηλωμένη σε ειρηνικές αξίες.

Ωστόσο, λίγη ώρα μετά την ομιλία του Λαβρόφ, ο υπ. Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα περάσει νομοσχέδιο με το οποίο θα επιτρέπεται η κατάρριψη drones που θα παραβιάζουν τον εναέριο χώρο, μια κίνηση που έρχεται μετά τις συνεχείς παραβιάσεις σε κράτη της Ευρώπης από drones, τα οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί πως έφτασαν από τη Μόσχα, όμως αξιωματούχοι το θεωρούν δεδομένο.

Από το απόγευμα ξεκίνησαν και την άσκηση «Red Storm Bravo», διάρκειας τριών ημερών. Πρόκειται για μια προσομοίωση σεναρίου στρατιωτικής κλιμάκωσης κατά της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ, με ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη της Βαλτικής και την Πολωνία.

Η άσκηση γίνεται στο Αμβούργο και πρόκειται για την μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση από τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου στη χώρα. Ορισμένα ΜΜΕ μιλούν ακόμη και για συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών, αρμάτων και ελικοπτέρων, κάτι που δημιουργεί εικόνα μεγάλης κλίμακας κινητοποίησης.

Οι δηλώσεις Λαβρόφ και τα στρατιωτικά γυμνάσια στο Αμβούργο συνθέτουν ένα σκηνικό αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, αλλά και συνολικά της Ρωσίας με τη Δύση, με την Γερμανία να αντιδρά με διπλωματική ψυχραιμία.

