Η Γερμανία αλλάζει τη νομοθεσία για την αεράμυνα – Θα επιτρέπει στον στρατό να καταρρίπτει drones

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανία Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ανακοίνωσε σχέδια για την αναθεώρηση της νομοθεσίας περί ασφάλειας πτήσεων.

Μετά τις συνεχείς πτήσεις drones στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, η Γερμανία θέλει να προστατέψει τον εναέριο χώρο της και έτσι αποφάσισε να δώσει στις ένοπλες δυνάμεις επίσημο ρόλο στην αμυντική θωράκιση. Εφ’ όσον περάσει το σχέδιο νόμου, θα έχει δικαίωμα να καταρρίπτει εχθρικά αεροσκάφη, κάτι που μέχρι τώρα δεν προβλέπεται.

Μιλώντας στο Βερολίνο, τις παραβιάσεις σε Πολωνία, Εσθονία, Ρουμανία και Δανία από drones, ως μέρος μιας «διαρκούς υβριδικής απειλής».

«Ζούμε μια κούρσα εξοπλισμών ανάμεσα στην απειλή των drones και στην άμυνά μας απέναντί τους. Είναι ένας αγώνας που δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε» είπε.

Η πρόταση του Ντόμπριντ στηρίζεται σε δύο άξονες. Πρώτον, ο υπουργός στη δημιουργία ενός εθνικού κέντρου άμυνας κατά των drones, στο οποίο θα συνενωθούν οι πόροι της ομοσπονδιακής αστυνομίας, της αστυνομίας των κρατιδίων, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας εγκλήματος και των ενόπλων δυνάμεων. Το κέντρο θα συγκεντρώνει προϋπολογισμούς, θα προωθεί ερευνητικά έργα και θα συντονίζει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αναχαίτισης — από συστήματα παρεμβολών και ηλεκτρονικής «κατάληψης» έως αντίμετρα τύπου «drone εναντίον drone».

Δεύτερον, η κυβέρνηση θα τροποποιήσει τον νόμο περί ασφάλειας πτήσεων της Γερμανίας, που ισχύει από το 2005 και θα επιτρέπει ρητά στον στρατό να επεμβαίνει στο πλαίσιο στρατιωτικής συνδρομής προς τις πολιτικές αρχές όταν η αστυνομία δεν επαρκεί.

«Αυτό φυσικά περιλαμβάνει και την επιλογή κατάρριψης drones», υπογράμμισε ο Ντόμπριντ.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο επιτρέπει μόνο περιορισμένη χρήση συστημάτων παρεμβολής ή δικτύων από την αστυνομία.

