ΚΟΣΜΟΣ

27.09.2025 18:17

Ιράν: Αποσύρει τους πρεσβευτές του από Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία εν αναμονή κυρώσεων από ΟΗΕ

iran (1)

Το Ιράν κάλεσε σήμερα για διαβουλεύσεις τους πρεσβευτές του στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ πλησιάζει η επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης ύστερα από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τις τρεις αυτές χώρες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το skynews, μετά την ενέργεια τριών ευρωπαϊκών χωρών να επαναφέρουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι «πρεσβευτές του Ιράν στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακλήθηκαν στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις».

Η κίνηση αυτή ήρθε μια μέρα μετά την αποτυχία της Ρωσίας και της Κίνας να αναβάλουν την επαναφορά των διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν στο 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς μόνο τέσσερις χώρες υποστήριξαν το σχέδιο ψηφίσματός τους, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την επαναφορά των κυρώσεων.

Οι χώρες της E3 έθεσαν σε κίνηση πριν από ένα μήνα τη διαδικασία «επαναφοράς» των κυρώσεων του ΟΗΕ, κατηγορώντας το Ιράν ότι δεν έχει αποκαλύψει όλα τα στοιχεία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα – μεταξύ άλλων μέσω των αντίμετρων που έλαβε ως απάντηση στις βομβιστικές επιθέσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης τον Ιούνιο, η οποία, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.

Οι κυρώσεις, που θα τεθούν σε ισχύ στις 00:00 GMT την Κυριακή, θα επιβάλουν παγκόσμια απαγόρευση συνεργασίας με το Ιράν στους τομείς της πυρηνικής ενέργειας, του στρατού, των τραπεζών και της ναυτιλίας.

Το εθνικό νόμισμα του Ιράν, το ριάλ, έπεσε σε νέα ιστορικά χαμηλά το Σάββατο, με την τιμή του να ξεπερνά τα 1,1 εκατομμύρια ανά δολάριο ΗΠΑ στην ανοιχτή αγορά της Τεχεράνης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ορισμένες επιθεωρήσεις είχαν ξαναρχίσει σε ιρανικές εγκαταστάσεις αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν διευκρίνισε αν αυτές περιλάμβαναν εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όπου ενδέχεται να έχουν θαφτεί πυρηνικά υλικά.

