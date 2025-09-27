search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 18:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 17:31

Γάζα: 66 νεκροί σήμερα μόνο από ισραηλινά πυρά

27.09.2025 17:31
gaza-vomvardismos

Τουλάχιστον 66 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τα ξημερώματα του Σαββάτου, 27 εξ αυτών στην πόλη της Γάζας, μετέδωσε σήμερα το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον «τοπικών τρομοκρατικών οργανώσεων» συνεχίστηκαν κατά μήκος της παράκτιας περιοχής, με την επίθεση στην πόλη της Γάζας να επεκτείνεται.

Ισραηλινές δυνάμεις ανακάλυψαν όπλα, μεταξύ αυτών αντιαρματικά όπλα, ρουκέτες και εκρηκτικά, αναφέρεται στην έκθεση του ισραηλινού στρατού.

«Ένας αριθμός τρομοκρατών που συνιστούσε απειλή στα στρατεύματα εξουδετερώθηκε», λέει η έκθεση. Προστίθεται πως η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιτέθηκε σε περίπου 120 στόχους, μεταξύ άλλων στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υπόγειες τρομοκρατικές υποδομές.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, περισσότεροι από 65.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με το WAFA, η πλειονότητα εξ αυτών είναι γυναίκες και παιδιά. «Αυτός ο απολογισμός παραμένει ημιτελής, καθώς πολλά θύματα παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα χαλάσματα, απρόσιτα από τα ασθενοφόρα και τις ομάδες διάσωσης», τονίζει το WAFA.

Διαβάστε επίσης:

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπασάρ αλ Άσαντ εξέδωσαν οι συριακές αρχές – Κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης και βασανιστήρια

Ρωσία: Περισσότεροι από 25 οι νεκροί από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ

Αποκάλυψη Telegraph: Ο ρόλος «κλειδί» του Κάρολου στη μεταστροφή Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα 112 για την κακοκαιρία σε Ιόνιο και δυτική Πελοπόννησο: Περιορίστε τις μετακινήσεις σας

giamali
MEDIA

Αναστασία Γιάμαλη: Απηύδησε με την φρικτή είδηση μίας τριπλής γυναικοκτονίας στην Αργεντινή – «Δεν ξέρω τι να πω» (Video)

germanikos stratos 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αλλάζει τη νομοθεσία για την αεράμυνα – Θα επιτρέπει στον στρατό να καταρρίπτει drones

SYRIZA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Μητσοτάκη στην ΓΣ του ΟΗΕ: «Κατώτερη των διεθνών περιστάσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα»

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το …στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

natalia-lionaki-new
LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της - «Δεν μου λείπει, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου» (Video)

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 18:50
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα 112 για την κακοκαιρία σε Ιόνιο και δυτική Πελοπόννησο: Περιορίστε τις μετακινήσεις σας

giamali
MEDIA

Αναστασία Γιάμαλη: Απηύδησε με την φρικτή είδηση μίας τριπλής γυναικοκτονίας στην Αργεντινή – «Δεν ξέρω τι να πω» (Video)

germanikos stratos 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αλλάζει τη νομοθεσία για την αεράμυνα – Θα επιτρέπει στον στρατό να καταρρίπτει drones

1 / 3